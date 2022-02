Barù triste per un lutto subito: condivide il suo dolore solo con Soleil

Giorni difficili per Barù nella casa del Grande Fratello VIP 6. Alcuni vipponi si sono accorti del cambio di umore del toscano che ieri, ha spiegato a Soleil, co la quale ha un rapporto molto forte, i motivi per i quali non è più allegro e spensierato come prima. Barù è stato chiamato in confessionale, dove gli hanno dato una brutta notizia. Purtroppo anche lui è stato colpito da un lutto e ieri ne ha appunto parlato con Soleil. Le ha spiegato che è venuta a mancare sua nonna e che per questo motivo, sta giù.

Purtroppo può capitare di ricevere una notizia come questa, è successo anche ad Alessandro Basciano, che ha perso il nonno o a Miriana Trevisan che è stata informata della morte di un suo zio a cui era molto legata.

Lutto per Barù al GF VIP 6: addio alla sua nonna

“Questo è perché mi vedevi giù di morale. Sai sono triste per questo motivo qui, adesso lo sai. […] Tranquilla è tutto ok, lei era malata, sono triste ovviamente, sai che ero molto legato a lei. Però no, non voglio dirlo a tutti perché non mi piacciono le finte, sai quelle cose che poi succedono in questi casi, quindi preferisco non dirlo per adesso. – ha spiegato Barù parlando del lutto a Soleil– Sì l’ho saputo, ma tranquilla per me, grazie davvero comunque“.

Dopo Anche Davide Silvestri si è accorto dell’umore del suo amico e così Barù ha confidato anche a lui quello che ha saputo. Nonostante non avesse l’umore giusto, Barù ha deciso di non turbare gli altri e ha comunque deciso di restare in casa e di partecipare alla serata musicale organizzata dal GF Rock Star party (dove ha interpretato Robert Palnt dei Led Zeppelin). Vedremo poi se nelle prossime ore se la sentirà di condividere questo dolore anche con gli altri.

