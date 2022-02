“Gli devono tagliare le corde vocali”: Noemi risponde alle parole di Barù

Altra diretta del Grande Fratello VIP 6, altra polemica. Questo pomeriggio, per la prima volta, i concorrenti del Grande Fratello hanno ascoltato le canzoni di Sanremo, mentre in casa ci si preparava per la puntata. Musica ad alto volume e i vipponi si sono resi conto che si trattava di canzoni inedite e hanno capito che si trattava probabilmente dei brani di Sanremo. Ovviamente tra le canzoni mandate in diffusione, anche Ti amo non lo so dire di Noemi. A qualcuno a quanto pare, la canzone della bravissima Veronica non è piaciuta ed ecco che sono arrivati dei pessimi commenti, che non sono passati inosservati. Una frase di Barù in particolare, non è piaciuta a nessuno. E in attesa di sapere se Signorini chiederà al vippone di scusarsi, vi raccontiamo come ha reagito la cantante che è stata informata da alcuni fan di questa pessima uscita del concorrente del reality di Canale 5.

La pessima frase di Barù contro Noemi

“Mi volevo sparare una fucilata nei cogli0ni oggi. Mamma mia!“ ha detto Barù dopo aver ascoltato le canzoni di Sanremo. E pensare che sono state considerate pazzesche da oltre 13 milioni di italiani che in queste sere si sono più che appassionati al Festival…

La frase diretta però a Noemi era ancora più forte e sicuramente violenta dal punto di vista verbale: “Gli devono tagliare le corde vocali“. “Non puoi dire queste cose”, fa notare qualcuno al nipote di Costantino Della Gherardesca, entrato nella Casa a gioco in corso, a dicembre 2021. Va bene l’umorismo inglese, va bene tutto ma poi non si deve esagerare e in questo caso, lo si è fatto.

Neppure un paio di ore dopo queste frasi di Barù, è arrivata la risposta di Noemi che via social, ha detto che non si può piacere a tutti ma che allo stesso tempo, taggando il GF VIP, ha fatto notare che forse, tutta questa violenza si può evitare.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".