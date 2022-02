Dalla puzza di ascelle ai bisogni fuori dal water: è il trionfo della sporcizia al GF VIP 6

Nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello VIP 6 è successo un po’ di tutto. Come se non bastassero le immagini di una casa perennemente sporca e in disordine, ci hanno pensato anche i vipponi a farsi pubblicità da soli. Si parla infatti di mancata igiene nella casa del Grande Fratello ma non solo. Non è la prima volta che i concorrenti fanno delle insinuazioni ( c’è in particolare un concorrente che viene sempre accusato di essere parecchio sporco, anche se la cosa non è mai stata affrontata pubblicamente). Ieri sera, l’igiene, è stato motivo di nomination per un vippone. Basciano ha infatti puntato il dito contro Antonio che è stato poi difeso anche da Soleil. Ma non solo. Delia ha lanciato anche un’altra accusa contro Jessica Selassiè che a quanto pare, non starebbe molto attenta alla sua igiene personale: “Le puzzano molto le ascelle” ha detto la Duran a Nathaly parlando della principessa…

Tutto è iniziato con la nomination di Barù in confessionale.

L’accusa di Barù ad Antonio

Il motivo della nomination di Barù:

Nomino Antonio perché ha fatto la goccia che ha fatto traboccare il water. Non vi spiego in dettaglio cosa però io ci tengo molto all’igiene del bagno. Non va assolutamente bene. Ci vuole educazione, rispetto ed educazione, specie nelle aree comune. Sono sicurissimo che si tratti di lui, l’ho visto io con i miei occhi ed ho dei testimoni.

Basciano ovviamente non ha perso occasione per riprendere il discorso:

Perché ha pisci*to sul water in diretta. L’hanno beccato Jessica e Barù ma l’ha beccato due o tre volte. No, no, con me ha chiuso… ha attaccato il mio migliore amico, ha detto stronz*te sul mio conto.

Dalla parte di Antonio si è schierata Soleil che ha commentato:

Guarda che non è stato lui, no! Ti dico che prima di lui c’era stato un altro che aveva fatto la pipì lì, che è un classico… vabbè. Dai, però non è carina la cosa che ha detto Barù. Non esageriamo.

Insomma non una bella pubblicità per nessuno ecco.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".