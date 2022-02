Katia Ricciarelli dà della “pidocchiosa” a Lulù: il motivo

Per la prima volta ieri nella casa del Grande Fratello 6 si è parlato in modo esplicito del montepremi che i vipponi potrebbero portare a casa se dovessero vincere. Alfonso Signorini ha fatto notare che a un mese dalla finalissima, tutti i concorrenti sono agguerriti e scatenati, perchè vogliono ovviamente anche puntare al malloppo. Dei famosi 100 mila euro che sono a disposizione del vincitore, si è quindi parlato in diretta e Signorini ha fatto notare che di certo a tutti farebbero comodi. In particolare poi Lulù ha raccontato della sua storia, ricordando dei problemi economici della sua famiglia e ha quindi detto di sperare in questa vittoria per poter dare una mano a sua madre, vista la situazione che stanno affrontando. Le parole di Lulù però a quanto pare, non sono andate a genio a Katia Ricciarelli che, subito dopo la diretta di ieri, si è ritrovata a commentare con Soleil Sorge.

Nuova bufera su Katia Ricciarelli dopo le parole su Lulù

La cantante, parlando con Soleil Sorge ha commentato: “Hai sentito Lulù quando ha detto che vuol guadagnare i soldi per la famiglia? Io non sapevo neanche di quanti soldi ci fossero e poi, comunque, non si fa così. Pidocchiosa proprio, no?“. Soleil non ha risposto in modo diretto alla cantante ma ha fatto notare che tutti, chi più chi meno, ambisce a portare a casa anche il montepremi per i suoi bisogni, senza però doverne parlare in modo così esplicito. Le parole di Katia ovviamente non sono piaciute a molti spettatori. Ma del resto che la cantante sia davvero “indigesta” al pubblico di Canale 5 lo si capisce dalle percentuali che ieri ha ricevuto: bassissime. Poche, davvero molto poche le persone che hanno fatto il suo nome per eleggerla prima finalista. La dimostrazione che se fosse mai realmente finita in nomination in questi mesi, il suo percorso nella casa non sarebbe durato così tanto.

