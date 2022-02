Manila ko dopo il commento di Kabir: “Hai fatto cose cattive”

Durante la puntata del Grande Fratello VIP 6, Manila e Kabir si sono scontrati, con toni pacati, ma con parole importanti, in sede di nomination. Tra i due c’è stato a quanto pare un allontanamento che poche ore fa ha portato anche a un faccia a faccia che ha lasciato la vippona parecchio perplessa. Non si aspettava infatti che Kabir potesse commentare con determinate parole quanto successo negli ultimi giorni. Dello stesso avviso anche Lulù e Miriana che sono rimaste parecchio basite dalle parole di Kabir, non riuscendo tra l’altro a capire come mai, l’attore, si sia arrabbiato così tanto con Manila.

“Mi hai sorpreso, tu hai detto cose dolci ma hai fatto cose cattive” ha detto Kabir a Manila. Da lei non si aspettava la nomination, pensava che fosse una delle sue amiche più strette in casa e poi invece è successo. La Nazzaro ha cercato di spiegare a Kabir che si tratta di un gioco e che non deve prendersela per una nomination.

Manila amareggiata dopo la discussione con Kabir: le ultime news dal GF VIP

Da tutta questa storia Manila poi, non ha capito neppure l’atteggiamento di Katia che vuole mandare avanti i giovani e che però poi se la prende se si nomina Kabir. “È un controsenso vivente” afferma l’ex Miss Italia parlando della VIP e spiega di non aver ancora compreso perché se da una parte ammonisce le persone di una certa età, dall’altra pretende che si debba salvare Kabir.

Lulù e Miriana si sono schierate dalla parte di Manila, senza dubbi. La principessa ammette che la reazione dell’attore l’ha un po’ stupita: “Mi dispiace che lui abbia avuto un pensiero così brutto su di te” afferma rivolgendosi all’ex Miss Italia; “È questo che mi ha delusa” controbatte la VIP.

Manila ha poi commentato: “Qualunque cosa uno fa viene fraintesa. Dice che ha vissuto come un tradimento quello che ho fatto, perché poco prima lo avevo abbracciato. La stima che ho per Kabir è immensa. Tutte queste cose mi buttano giù da morire.“

