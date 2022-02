Alessandro Basciano si prende gioco di Antonio e sminuisce anche i suoi disturbi alimentari

Ci sono personaggi noti e poco noti che in queste sei edizioni del Grande Fratello VIP sono entrati in casa e ne sono usciti benissimo. Personaggi del calibro di Daniele Bossari, che sono diventati amatissimi anche al pubblico che non li conosceva prima. Personaggi come Ivana o Giulia de Lellis che hanno regalato bellissime amicizie al pubblico…La lista non è così lunga ma in ogni caso, ci sono persone che davvero, dopo il GF VIP, hanno ritrovato migliaia di persone pronte a conoscerle meglio e ad apprezzarle. E poi ci sono personaggi che non hanno sfruttato in nessun modo la loro occasione e nel caso di Alessandro Basciano, un semi sconosciuto, la cosa è parecchio evidente. La sua relazione tossica con Sophie Codegoni non piace neppure ai familiari di lui, figuriamoci al pubblico. La cosa grave è che non dovrebbe piacere in primis a Sophie e invece la Codegoni continua a difendere il suo fidanzatino. Perchè noi a casa vediamo solo quello che montano ( in realtà noi vediamo h24). Ma basterebbero davvero pochi minuti per comprendere che i modi di Basciano farebbero venire l’orticaria a qualsiasi donna. Tra l’altro il bel Basciano, non è che sia solo sgradevole con le donne da ubriaco. lo é sempre. Anche in diretta lunedì sera, mentre Signorini cercava di parlare, non gli è stato possibile, visto che da gran cafone il Basciano continuava a dire la sua. E Sophie non si è neppure resa conto che non è stata in grado di esprimere un concetto, visto che non la faceva mai parlare. Comunque alla fin fine, contenta lei, contenti tutti.

Il vero problema è che Basciano pensa di essere non si sa bene chi o cosa. Non mettiamo in dubbio che abbia un passato, una storia ( che però non ci ha raccontato), un vissuto. Ma ha pur sempre 30 anni, come gli ricordava il buon Antonio. E proprio perchè dici di aver sofferto, di aver tanto da dire, non te ne puoi uscire sminuendo gli altri. “Antonio parla dei suoi disturbi per passare da vittima, se mi metto io allora…” l’immaturità signori, eccola qui, servita su un vassoio d’argento.

Basciano contro Antonio Medugno al GF VIP 6

Nelle ultime ore il Basciano, venuto a sapere della crisi di Antonio, che si è confidato con alcuni concorrenti, parlando dei suoi problemi con il cibo, ha commentato: “Entri e dici che gli sembrava che litigavamo sempre e invece non litighiamo mai. In puntata dici che litighiamo sempre. Dici che durerà un giorno… ma che sei venuto a fare a parlare di noi o di te? E poi per parlare di te cosa fai? Dici che hai i disturbi? Ma sapessi i disturbi che c’ho io, i miei problemi.“

“Se volete inizio a raccontare la mia vita ed i problemi che ho avuto nella mia vita: scommetti che vi mettere tutti in cerchio a piangere? Devo fare la vittima? Se mi esce un discorso è perché esce e mi faccio conoscere” ha detto Basciano. Qualcuno gli dica che: non è un problema a chi racconta il dramma più grande, non è lui a dover decidere quale vicenda è più forte o meno forte. Se vuole raccontare si racconti ma non sminuisca i problemi degli altri.

