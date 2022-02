I Vipponi scoprono che Alex sta per rientrare, Lulù sbotta e ha pienamente ragione

Nella casa del Grande Fratello VIP 6 è arrivata una notizia che alcuni a quanto pare, si aspettavano, altri meno. Qualcuno fuori dalla casa, mentre i concorrenti erano in giardino a prendere il sole ha urlato che Alex Belli presto entrerà di nuovo nel gioco. Ad ascoltare le frasi incriminate, anche Delia Duran che sembra essere rimasta parecchio stupita per la rivelazione. Insieme a lei anche Nathaly e Miriana. La Caldonazzo ha commentato dicendo che se lo aspettava e che si immaginava che questa sarebbe stata la continuazione di tutta la storia che si è vissuta fino a questo momento. Miriana ha cercato di tirare su Delia: “Ma si vedrai che magari entrerà per un paio di giorni.“

In casa poi, quando la notizia è iniziata a circolare, i commenti sono stati diversi. Da un lato c’è chi non si è meravigliato: per esempio Soleil ha detto che lo sapeva già, che glielo aveva detto Alex. Ma come e quando? Non è dato sapere…Alessandro Basciano ha detto che la cosa non lo stupisce e che lo sapeva già visto che glielo aveva detto Gianluca…Anche qui la domanda sorge spontanea: e Gianluca come faceva a saperlo? La migliore reazione è stata senza dubbio quella di Lulù scocciata da questa notizia, un po’ come tutti noi del resto.

Lulù sbotta dopo aver saputo del ritorno di Belli al GF VIP

Dopo aver appreso dai suoi amici quello che è stato urlato da qualcuno che era fuori dalla casa, Lulù ha giustamente commentato: “Hanno detto che rientra Alex. Non è giusto, allora uscivamo tutti, ci facevamo Natale con i parenti e poi rientravamo.” E bè effettivamente come ha detto anche Aldo Montano, dovrebbero essere i concorrenti rimasti in gioco a ribellarsi, a fare una sorta di rivoluzione e minacciare di andarsene ma sappiamo già che non succederà nulla di tutto questo!

