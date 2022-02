Barù accusa Manila Nazzaro di razzismo: il motivo

Piovono accuse nella casa del Grande Fratello VIP 6 su Manila Nazzaro. E pensare che tutto è iniziato da un massaggio innocente…Manila stava scherzando con Davide Silvestri e con gli altri vipponi nella stanza da letto quando poi ha iniziato a parlare con l’accento cinese, una cosa che Barù non ha affatto gradito e che ha subito sottolineato facendo notare alla ex miss tutto. “Io mi dissocio” ha detto Barù. In un primo momento Manila lo ha guardato con la faccia stupita, pensando che stesse scherzando ma il giovane aristocratico ha precisato che non c’era nulla su cui scherzare anzi…

Vediamo le ultime news dalla casa del Grande Fratello VIP.

Barù accusa Manila Nazzaro di razzismo

Barù ha commentato con queste parole: “Sei stata simpatica? Sarà simpatica, ma anche razzista. Per me è razzista. Io mi dissocio totalmente da quella roba lì, ma veramente. Come te ti dissoci da quanto dico ad una che si sta ingrifando, io lo faccio con te. Per me quella roba lì è molto più grave di qualsiasi battuta. “

Barù ha quindi argomentato, cercando di spiegare il suo punto di vista: “Tu stai facendo il verso di come parla un immigrato cinese in Italia, che magari si è fatto il mazzo per arrivare qui. Ah no? E che cosa stai facendo allora? Che versi erano? Ok, dici che non erano cose offensive, va bene se lo dici tu. Sei offensiva e magari un cinese lo vede così. Certo che ogni nazionalità ha la sua parlata e non fare il paragone con gli americani, perché uno statunitense ha tutte le possibilità qui nel nostro paese”.

Manila controbatte alle accuse di razzismo

In un primo momento la Nazzaro ha pensato che fosse uno scherzo, quando poi si è resa conto che i toni di Barù si erano fatti seri ha risposto: “Ma stai scherzando? Anzi, la cultura orientale nei massaggi è la numero uno. Io faccio i versi offensivi sui cinesi? Ma va dai! Mica sono versi offensivi ti prego smettila. Dove le vedi te queste cose? Perché dovrei offendere una parlata? “

E ovviamente, come si dice sempre quando si viene accusati di essere omofobi e si risponde con la lista degli amici gay, ecco la lista di Manila: “Ho tantissimi amici cinesi a Roma, vivono qui, però hanno questa parlata specifica, è normale credo. Direi che è come gli americani che arrivano dagli Stati Uniti e anche a loro resta un accetto specifico. Ad esempio la mia amica Justine Mattera. Mica prendo in giro gli americani che sono in Italia dai su”.

