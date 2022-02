Mattia costretto ad abbandonare Amici 21 ma c’è una bella notizia

Una puntata molto triste quella che si è vista oggi su Canale 5. Nel day time di Amici 21 è arrivata infatti una pessima notizia: Mattia Zenzola non ha superato il suo infortunio, anzi. Come temeva Alessandra Celentano, il ballerino era realmente sofferente e si vede anche che ha fatto benissimo a non farlo ballare perchè non sarebbe stato in grado di sostenere una sfida. Dopo l’ultima registrazione, Mattia è tornato in sala prove ma non è riuscito a ballare e allora sono arrivati dei nuovi consulti ed effettivamente la situazione si era nuovamente aggravata. Mattia, convocato da Raimondo Todaro, ha scoperto il risultato degli esami. Ci saranno almeno un paio di mesi utili per il recupero ed è per questo che per il ballerino è arrivato il momento di lasciare la scuola di Amici 21. Mattia non avrebbe mai voluto lasciare il talent, è il suo sogno e non pensava che potesse finire in questo modo. Ci sono però delle buone notizie: come era successo anche ad Andreas Muller, costretto a lasciare Amici a pochi passi dal serale per via di un infortunio, anche Mattia avrà la possibilità di tornare a settembre. Per il ballerino di latino infatti, c’è un banco che lo attenderà nella prossima edizione di Amici.

Mattia deve lasciare Amici 21: la tristezza di tutti i compagni

Mattia ha cercato di reagire nel migliore dei modi ma non è stato facile. Soprattutto il momento in cui Mattia ha dovuto comunicare al suo amico Christian le novità. Il ballerino l’ha presa malissimo: per lui Mattia è da sempre un punto di riferimento, come un fratello ed è per questo che ha avuto un crollo emotivo. Non riusciva a credere che era vero quello che stava succedendo ma è accaduto e purtroppo alla fine Mattia ha dovuto preparare le valigie e lasciare la casa.

Lacrime da parte di Carola, di Dario e di tutti gli altri amici di Mattia che hanno sempre fatto il tifo per lui! Mattia tornerà comunque a settembre, ora dovrà pensare a curarsi e a tornare in forma senza esagerare. In bocca al lupo!

