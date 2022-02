Amici 21 classifica cover giudica Emma: voti e conseguenze

Manca pochissimo alla nuova puntata di Amici 21 che andrà in onda oggi 13 febbraio su Canale 5. Dopo lo tsunami causato dall’arrivo del covid nella scuola di Maria de Filippi, si va avanti verso il serale e anche oggi ci saranno delle nuove classifiche che porteranno a delle conseguenze inevitabili. Tra i giudici di oggi arriverà Emma Marrone, dopo il grande successo al Festival ( e la vittoria anche al Fantasanremo). Toccherà a Emma dare i voti e fare una delle prime classifiche della puntata per i cantanti. Siete curiosi di sapere come andrà a finire? Per voi spoiler e anticipazioni, se non volete sapere altro, allora non continuate a leggere!

Amici 21 anticipazioni e spoiler: la classifica di Emma Marrone

Anche questa settimana quindi i cantanti sono stati chiamati a esibirsi. A rischio c’era Albe. La Pettinelli infatti per tutta la settimana ha cercato di fargli capire che si aspettava ben altro da lui e che potrebbe quindi rischiare di non arrivare al serale. Non a caso, la coach ha anche scelto di far entrare un altro cantante, Gio Montana.

Sissi 9,5

Aisha 8,5

Calma 8+

Crytical 8

Lda 7,5

Albe 7,5

Alex e Luigi ultimi con 7

Secondo quanto si legge sul sito Vicolo delle News, sarebbe questa la classifica di Emma con i coti che la cantante ha dato ai ragazzi e alla ragazze di Amici. Come noterete quindi questa settimana Albe non è ultimo in classifica per cui la Pettinelli ha deciso di far continuare al cantante il suo percorso nella scuola e quindi anche la corsa verso il serale. I professori hanno deciso invece di salvare sia Alex che Luigi, nonostante le ultime posizioni nella classifica di Emma.

Possiamo inoltre dirvi che Rudy, prima di decidere se ridare o meno la maglia a Luigi, ha chiesto al cantante si esibirsi. Luigi ha cantato un nuovo brano che è stato scritto da Enrico Nigiotti. Vi ricordiamo che la puntata di Amici 21 in onda oggi 13 febbraio su Canale 5 sarà ricchissima di ospiti. Oltre a Emma, reduce da Sanremo, vedremo e ascolteremo anche Sangiovanni, Aka 7even, Irama e ritroveremo il maestro Beppe Vessicchio. Appuntamento quindi alle 14 su Canale 5.

