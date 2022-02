Anche i vipponi si vaccinano al GF VIP 6: Manila si lascia scappare il “segreto”

Chi segue h24 il Grande Fratello VIP 6 e non vede solo la puntata in diretta con Alfonso Signorini sa bene che la vita dei vipponi è parecchio movimentata e che incontrano spesso medici e altro personale sanitario. Fanno settimanalmente il tampone, anche per questo motivo, nonostante tutte le misure di sicurezza prese per tutelarli. Non sono state quindi particolarmente sorprendenti, le dichiarazioni di Manila Nazzaro che qualche ora fa ha raccontato di essere un po’ fiacca, dopo aver fatto il vaccino. Era logico che i vipponi avrebbero dovuto ricevere la terza dose, visto che il loro green pass, per chiari motivi, essendo passati oltre 5 mesi dall’ingresso in casa ( per chi è entrato all’inizio) era scaduto. Immaginatevi che cosa succederebbe se dovessero uscire: si ritroverebbero a non poter far nulla, neppure dormire in albergo o prendere un treno il giorno dopo per tornare a casa. Era facile quindi pensare che in qualche modo la produzione sarebbe intervenuta.

A parlare quindi del vaccino che è arrivato anche nella casa del Grande Fratello VIP 6, ci ha pensato Manila. Doveva essere a quanto pare un segreto ma la vippona ha raccontato qualcosa in più nella casa…

Il vaccino arriva anche nella casa del Grande Fratello VIP 6

“Sì non so, mi hanno detto che non dovrei dirlo, ma adesso lo dico: prima mi hanno fatto il vaccino per questo sono un po’ rinco, tutto qui ecco“ ha raccontato Manila. Non solo lei chiaramente, anche gli altri concorrenti che dovevano ricevere ancora la terza dose, hanno fatto il vaccino, in modo da esser pronti, qualora arrivasse anche l’eliminazione.

Un’altra prima volta quindi per il reality di Canale 5. Se i concorrenti erano stati abituati a fare i tamponi, anche nella quinta edizione, quella dei vaccini è sicuramente una novità. Segno di questi tempi di pandemia in cui viviamo!

Manila ha raccontato che questo momento di incontro con i dottori è stato anche simpatico, visto che insieme a lei c’era Alessandro Basciano che ha fatto un po’ di ironia. “Ad Alessandro hanno chiesto ‘che patologie ha?’. Lui mi fa ‘Mani gli dici tu le patologie di cui soffro?’. Io ho risposto ‘guardi, varie e multiple’. No, quanto ci siamo divertiti oggi non potete capire. “

Miriana ha chiesto a Manila poi come stesse: “Come mi sento adesso? Ora molto bene, un po’ la testa pesante, ma per il resto tutto bene. Tu Miri hai dato l’ok per farlo? Ah, tu l’hai fatto a settembre l’ultima? può darsi che non rientri allora, perché devono essere passati circa sei mesi, quindi te lo diranno“.

