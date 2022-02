Alex attacca Delia, si fa manipolare da Nathaly Caldonazzo: “Attenta è una frustrata”

Che cosa succede se fai entrare una persona che da mesi è fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 6 e conosce bene quelle che sono anche le dinamiche social, e sa da quale parte bisogna stare per arrivare più lontano possibile? Succede che Alex Belli entra in casa e inizia a dare consigli, neppure troppo velati, alle persone a cui tiene. E’ successo ieri sera sin da subito, quando Alex ha immediatamente preso le difese di Jessica Selassiè, puntando il dito contro Delia e dicendole che deve aprire gli occhi e capire chi davvero, le è amica. Poco gli è interessato se la sua compagna/ex compagna, fosse offesa dalle parole di Jessica ( che in diretta le ha anche detto di essere felice che Belli l’abbia tradita con Soleil e che se lo meritava visto la persona che è). Alex però sa bene che Jessica è uno dei personaggi più amati sui social e confida nell’appoggio della principessa. Per cui chiarisce subito e allo stesso tempo, mette in chiaro un altro punto: bisogna allontanarsi da Nathaly Caldonazzo. E questa volta forse, non per le strategie di gioco ma perchè l’attrice è una delle poche che con lucidità ha ben capito sia chi è Alex Belli, sia come comportarsi con Delia.

Ovviamente tutto questo può succedere perchè il reality non esiste più: il senso del GF VIP era quello di vivere per mesi senza ricevere nessun contatto, nessun segnale dall’esterno. E non è servita neppure una pandemia a tenere isolati i vipponi. Hanno incontrato più gente loro in questi mesi che noi comuni telespettatori.

Le dure parole di Alex Belli si Nathaly Caldonazzo

“Per una frustrata che ti continua a manipolare e ti dice che mi devi lasciare.. Ascolta lei, visto che ha tanto successo nella vita, ascoltala no? Mi ha distrutto e mi ha dato del manipolatore e tu ascolti lei e non me? Il problema è qua. Con quella manipolatrice che ti ha manipolato in tutto questo tempo, che piano piano mi occuperò anche di lei. La tua cara amica Nathaly Caldonazzo che non è l’amica che tu pensi” ha detto il Belli a Delia. Vedremo anche queste confidenze nella prossima puntata del Grande Fratello VIP 6?

