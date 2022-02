Delia e Alex infrangono le regole: insieme in bagno, senza microfono. Sui social si chiede la squalifica

Pomeriggio movimentato quello di ieri per il pubblico del Grande Fratello VIP 6 e immaginiamo che nella puntata di questa sera, si parlerà in diretta anche di tutto quello che è successo dopo l’ingresso nella casa di Alex Belli. Il man ha fatto capire di non poter dire nulla di quello che è successo fuori ma poi, con i suoi atteggiamenti e con i suoi consigli, ha tracciato delle linee ben chiare. Ad esempio ha fatto comprendere da Delia che non conviene avere Jessica come nemica, mentre invece le ha consigliato di stare lontano da Nathaly. Ci sono state però altre cose che hanno fatto infuriare i telespettatori, già delusi dal rientro in casa di Belli ( che ha fatto perdere anche un po’ tutto il senso di un reality che non è più il Grande Fratello di un tempo). Alex e Delia stanno infrangendo diverse regole e a dire il vero non sono i soli. Ormai i vipponi non sono più interessati neppure ai provvedimenti disciplinari tanto che si tolgono e mettono i microfoni a loro uso e consumo, senza che si possa intervenire.

Da ieri, dicevamo, sui social spopola l’hashtag #fuorialex e i motivi sono diversi. In particolare i telespettatori del GF VIP non hanno gradito la faccia tosta con cui il man e la sua compagna, si sono infilati nel bagno della stiva facendo come se nulla fosse e senza venir rimproverati da nessuno. “Da quando al GF VIP si può andare in bagno in due” scrivono i telespettatori sui social. Alex e Delia infatti, si sono appartati nella stiva, e poi sono anche entrati insieme nel bagno. Come se non bastasse i due si sono anche tolti il microfono. Altra cosa vietata. I telespettatori sono stanchi e chiedono dei provvedimenti. Alcuni minacciano persino di boicottare la puntata di questa sera del GF VIP 6.

Arriveranno dei provvedimenti per i vipponi?

Ci sembra parecchio complicato credere che questa sera possano arrivare dei provvedimenti: Alex non è neppure un concorrente mentre Delia ha già staccato un biglietto per la finale da tempo, dobbiamo davvero credere che possa essere spaventata da una squalifica che non arriverà mai? Il pubblico può lamentarsi per ore sui social, può invadere il web di hashtag e simili ma non cambieranno le cose. E’ una lotta contro i mulini a vento.

