Soleil non regge e crolla in lacrime tra le braccia di Alex: “Non ci sei per me, mi sento una stupida”

Ci ha provato a reggere la tensione, a far finta che va tutto bene e stia filando tutto liscio. Ma non è semplice. Quando ha abbracciato per la prima volta Alex Belli dopo mesi, pensava che nella casa del Grande Fratello VIP 6 tutto sarebbe tornato come prima. Ma quella chimica artistica che c’era tra Soleil Sorge e Alex, qualche mese fa adesso non esiste più anche perchè l’attore ha un solo scopo, a quanto pare: quello di riprendersi sua moglie. Ed è per questo motivo che si sta comportando in modo diverso, anche se, quando è in compagnia della Sorge, cerca di muoversi come un tempo, cerca di essere il suo amico dal feeling alchemico, che però, non esiste più. Perchè tra venti giorni si torna alla vita vera e nella vita vera, Alex è il compagno di Delia Duran. Molto semplice. La Sorge lo ha capito e poche ore fa ha avuto un crollo emotivo.

“Le prese in giro e cercare di raggirare funzionano con gli altri, ma non con me. Forse te lo sei scordato visto che è da un po’ che non eri qui. Mi baso su quello che vedo e ricevo da te. Sì è un teatrino quello che avete fatto e quello che sto vedendo io. Di vero non vedo un cavolo di niente. Sono così delusa da tutto“ si è sfogata Soleil, realmente amareggiata da questa ennesima puntata di una soap che non le piace più.

Il crollo di Soleil Sorge: piange tra le braccia di Alex Belli

L’unica cosa che appare evidente, da tutta questa storia, è che Soleil si è presa una bella scuffia per il man e che se anche continua a negarlo, lei è realmente innamorata del Belli e forse adesso, si è resa conto, che tutto sta per finire, perchè l’attore, ha una sua vita.

L’unica cosa che mi faceva stare bene erano i tweet che facevi, mi davano forza e ora non puoi più fare nemmeno quelli. Danno fastidio anche quelli adesso. A me l’unica cosa che mio faceva stare bene era la verità del rapporto che avevamo noi. Adesso non possiamo più avere quello e mi sento giù. Non sei qui per me, ma per recuperare il tuo rapporto per Delia. Tu sì ok sei qui, posso vederti, ma tanto stai lì a mettere lo smalto a Delia! Non ti vedo mai tutto il giorno.

Alla fine della giornata la Sorge ha fatto un suo bilancio. Si è sentita trascurata e ha fatto precise accuse al Belli, dal quale sicuramente, si aspettava un atteggiamento di tipo diverso.

Nessuna chiacchiera con me anche oggi. Mi baso su quello che vedo e che sento, sei assente ed è come se non ci fossi per me. Anche Katia se n’è accorta. Se so quanto ci tieni a me? Pensavo di sì prima, però adesso non credo. Sai il cuore dove mi ha portato nella vita? A sentirmi una grande co*****a quindi anche basta. Mi sento una stupida davvero. Il fatto è che mi manca ridere e giocare con te. Mi sento come quando da piccoli tua madre non ti fa venire l’amichetto a giocare.

Continuare a parlare di amicizia, è davvero infantile, perchè è chiaro a tutti che siamo andati oltre e che queste, sono le parole di una donna innamorata che si aspettava di essere al centro delle attenzioni, cosa che non è successa.

