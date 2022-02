Alessandro Basciano ripensa al ritiro e sua sorella sbotta sui social criticando GF VIP e opinioniste: “Vergogna”

Sono ore complicate quelle che Alessandro Basciano sta vivendo nella casa del Grande Fratello VIP 6 dopo la puntata andata in onda ieri, 17 febbraio 2022. Questa notte Alessandro ha scelto di dormire da solo, lontano da Sophie e dopo una nottata difficile, è tornato a pensare a quello che è successo nel corso della diretta. Deluso per come sarebbe stato trattato in trasmissione, è tornato ad accarezzare l’idea di lasciare il gioco. Pochi minuti fa ha commentato: “Non hanno mostrato mezza parola fuori posto di quello che mi hai detto tu per provocarmi” . Proprio come si era ben compreso, Alessandro non ha solo sbagliato, ma non si è reso neppure conto di averlo fatto e invece che cambiare rotta, è tornato ad avere lo stesso medesimo atteggiamento di sempre. Del resto, come si suol dire, chi nasce tondo non può morire quadrato. L’imprenditore resta della sua idea e rincara la dose: “Hanno usato due pesi e due misure. Se esco prima c’è la penale? Io me ne vado, ti rendi conto cosa hanno combinato? È vero che ho esagerato, ma tutto il resto non lo posso accettare!“.

La sorella di Alessandro Basciano lo difende dai social

Alla sorella di Alessandro, quello che è successo ieri, proprio non è piaciuto e via social ha detto la sua: “Far passare Sophie come una povera matta che accetta violenze non è bello . Anche lei l’ha detto più volte che state facendo passare un messaggio sbagliato perché la violenza sulle donne è tutt’altro è ben diversa dalla maleducazione, cara Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, da quanto mio fratello è entrato avete solo che parlato male, mai un cosa carina! “

E ancora: “Quando in quella Casa c’è stato peggio, tra schiaffi, bestemmie, insulti razzisti, minacce, parolacce e non c’è stato mai un provvedimento. Quindi siete voi che dovete chiedere scusa per aver fatto passare un ragazzo come un mostro, violento sulle donne, questi sono messaggi brutti, macchiate un ragazzo in televisione, vergogna!!”.