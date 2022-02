E anche ieri sera, quasi due ore di puntata del Grande Fratello VIP 6 sono state occupate dal triangolo posticcio che vede Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge protagonisti. Un triangolo che per i tre, è ormai chiaro, in realtà è un lavoro. L’attore lo sa benissimo, un po’ meno le due donne della sua vita, che continuano a essere pedine nelle sue mani. Delia Duran per ovvi motivi: lo ama, è il suo compagno, ha una vita fuori con lui. La Sorge per motivi molto simili: anche se continua a rifiutare questa idea e a negarlo, in realtà anche lei si è innamorata del Belli e non sa più come uscirne.

Tutti i vipponi sono stanchi di questa situazione. Manca ormai pochissimo è vero, ma di sentire e vedere queste storie, ne hanno le tasche piene. Uno che non ha mai nascosto la sua insofferenza è stato Davide Silvestri. Era il più grande amico di Alex Belli, quando poi però le cose sono cambiate, ha iniziato a comprendere che c’era qualcosa che non tornava. Ha fatto i suoi ragionamenti, si è allontanato. E quando l’attore è rientrato nella casa, non è corso da lui ad abbracciarlo. E’ rimasto sulle sue e ha continuato a farlo anche nella settimana di convivenza. Ieri sera poi, dopo la diretta del Grande Fratello VIP ha deciso di affrontarlo in un faccia a faccia.

Davide Silvestri vs Alex Belli e Delia Duran: quando finisce lo show?

In giardino, parlando con i suoi amici, Davide ha chiesto a entrambi: “Quando finisce lo show? Qua dentro è uno show per voi. Per me voi siete, probabilmente più veri di quello che siete qua dentro. Voi sarete anche così, ma qua dentro questa storia portata all’iperbolico, all’estremo, diventa una rottura di palle anche per uno che ci crede, fidati… te lo dico io perché sono uno che non ti vuole andare per forza contro ma siete una rottura di palle.“

Praticamente Davide ha detto quello che tutti pensano, sia fuori che dentro la casa del Grande Fratello VIP 6. E poi ha chiesto: “Sono sicuro che fuori siete identici. Ma qua dentro porti uno come me a non credere e togliere il valore dell’amore. Certo che so dove siamo ed ho assolutamente analizzato anche la struttura di questo programma.”

