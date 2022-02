Amici 21 spoiler: dopo la classifica di 4 giudici un ballerino va al serale

Registrata oggi, come di consueto, la puntata di Amici 21 che andrà in onda domenica pomeriggio. E come sempre arrivano dai social, news e anticipazioni che ci rivelano tutto quello che accadrà nella puntata di domani 20 febbraio 2022. Nell’appuntamento domenicale con Maria e tutti i protagonisti di Amici, ci sarà spazio per una nuova gara dei ballerini e per una classifica fatta da Garrison e da altri tre professionisti di modern. Una puntata ricca di cose da dire, da fare e da vedere. Una puntata che ha portato bene a un ballerino della classe di Amici 21 che ha conquistato la maglia dorata che significa accesso al serale. Siete curiosi di sapere di chi si tratta? Allora continuate a leggere il nostro articolo, altrimenti appuntamento a domani, per seguire, senza conoscere le anticipazioni, la nuova puntata del programma di Canale 5.

Amici 21 spoiler: la classifica del 20 febbraio 2022

La prima, dopo le esibizioni di questa puntata di Amici 21 è chiaramente Serena che prende un 8,4. E’ la sua specialità. A seguire troviamo la bravissima Alice con un 8,1. Si prosegue nella classifica con John Eric e Leonardo 7,9. Poi Carola con 7,4 e la rabbia della maestra Celentano che ha trovato il voto che Garrison le ha dato troppo basso, la causa di questa media che non convince. Chiude la classifica Nunzio con un 6,9. Come avrete capito Christian non ha ballato. Ha dei problemi alla schiena e per 5 giorni non si potrà esibire.

Alla fine della discussione e dopo le esibizioni dei ballerini, la maestra Celentano ha deciso di rompere ogni indugio e ha dato la maglietta del serale a Carola che passa quindi alla fase finale del programma. Prima di questo momento, pare ci sia stata una accesa discussione tra il ballerino Nunzio e la Celentano ma non solo. Nunzio ancora una volta si è messo in mostra, più che per il suo talento, per le risposte che dà tanto che è intervenuta anche la Pettinelli, invitandolo ad abbassare la cresta. Le talpe del Vicolo delle News segnalano inoltre che Raimondo Todaro non era presente in studio ma collegato.