Capricci e vizi di Lulù: Jessica racconta qualcosa del passato di sua sorella per spiegarne l’origine

Se è vero che Lulù è nella casa del Grande Fratello VIP 6 da cinque mesi è altrettanto vero, che se solo questa edizione si fosse concentrata sul cast senza dare spazio alle inutili soap che non piacciono a nessuno, forse avremmo imparato a conoscere meglio tutti i concorrenti. Abbiamo definito più volte Lulù una bambina arrogante e viziata, ha 23 anni ma vive in un mondo tutto suo. E’ certamente una fatina dal cuore d’oro e ha sofferto tanto in passato. Proprio per questo sosteniamo da tempo che il suo posto non era nella casa del GF VIP visto che ha bisogno di un percorso diverso, per guarire da quelle ferite e andare avanti. Se però ci fosse stato più spazio per raccontare, alcune cose si sarebbero comprese meglio. Oggi ad esempio, Jessica provando a spiegare a Miriana il perchè di alcuni atteggiamenti di sua sorella ( atteggiamenti che spesso lei lascia correre) ha fatto riferimento a una situazione non di poco conto. Lulù sin da piccola si è ritrovata in una famiglia in cui era la figlia con la pelle più scura. Clarissa e Jessica non hanno avuto i suoi stessi problemi, molto invece pensavano che Lulù fosse stata adottata e per questo lei ha iniziato ad avere un rapporto morboso per sua madre, come a voler dimostrare agli altri, che lei era realmente sua figlia.

La confidenze di Jessica sul passato di Lulù

“Rispetto a tutti noi quattro, essendo lei… non aveva un punto di riferimento. Quando uscivamo pensavano che lei fosse adottata perché Clary è chiara, io sono chiara, mia mamma anche. Già aveva questo pallino quando era piccola e faceva sempre di tutto per stare attaccata a mia mamma per far capire che mia mamma era sua mamma perché lei aveva la pelle più scura” ha raccontato poche ore fa Jessica nella casa del Grande Fratello VIP 6.

E ancora: “Poi il fatto di non avere delle amiche quindi doveva sempre fare qualcosa per farsi accettare… Non solo per il colore della pelle, magari per invidia, tante cose… che poi sono le stesse che ho avuto anche io. Io e lei abbiamo avuto le stesse problematiche. Già un bambino a sei anni la insultò e lei ci rimase male e disse che voleva essere come noi, come la mamma perché gli unici scuri di carnagione sono i maschi della nostra famiglia. “

Ovviamente a queste situazioni si è anche aggiunta quella di cui Lulù ha parlato, con un uomo che l’ha costretta a fare delle cose che mai avrebbe voluto fare: “Poi a 14 anni le è successo quello che ha raccontato, quindi un susseguirsi di cose l’hanno resa più viziata e capricciosa rispetto agli altri tre fratelli perchè i miei genitori volevano farla sentire più amata.“