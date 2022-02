L’ex di Basciano risponde per le rime: “Troppo facile attribuire le proprie azioni malsane agli altri”

Ha deciso di dire la sua, dopo esser stata in qualche modo tirata in ballo nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP 6, l’ex fidanzata di Alessandro Basciano, la madre di suo figlio, Clementina Deriu. Facciamo una piccola premessa: il discorso che ha fatto il concorrente del GF VIP è stato completamente assurdo, privo di ogni senso, senza nè capo e nè coda. Ma lui continua a essere convinto delle sue motivazioni, non si rende neppure conto di aver sbagliato e questo dimostra ancor di più quanto sia grave, arrogante e maleducato il suo atteggiamento. Pazienza, noi lo vedremo in tv per qualche altra settimana ( sempre che non esca giù lunedì) per cui alla fine, possiamo farcene una ragione. Non ha trovato però giusto, essere messa in mezzo in una situazione come quella che tutti hanno visto nell’ultima diretta del GF VIP, l’ex di Basciano che via social, ha detto la sua.

Parla l’ex di Basciano e lancia una bella bordata

Alessandro aveva detto di esser stato provocato da Sophie perchè aveva ricevuto una confidenza e lei lo aveva punzecchiato proprio con una frase che gli faceva pensare al suo passato; se c’è una cosa che non sopporta, ha spiegato l’ex tronista di Uomini e Donne, è sentirsi sminuito, come faceva la sua ex.

Clementina Deriu ha deciso quindi di dire la sua e ha spiegato: “Nessuno è mai stato sminuito. Prima di arrivare alla fine di una storia c’è sempre un periodo di deterioramento, in cui molto spesso a causa di comportamenti sbagliati e reiterati nel tempo, il rispetto e la stima vengono a mancare e l’amore purtroppo può finire.”

E poi una bordata non di poco conto: “ Questo non deve mai giustificare l’arroganza, la mancanza di rispetto e la maleducazione. E’ troppo facile attribuire la causa delle proprie azioni malsane agli altri.“