Rudy Zerbi invade lo spazio di Gio Montana e la Pettinelli sbotta: “Sei uno stronz* quaquaraquà”

Un day time infuocato quello che i telespettatori di Canale 5 hanno visto oggi. Parte di questa puntata del day time di Amici 21 è stata dedicata a Gio Montana e alla sua crisi post puntata. Il cantante voluto fortemente da Anna Pettinelli che a un mese dal serale ha deciso di dargli un banco, si è esibito senza entusiasmare , sbagliando anche le parole del suo inedito. Una esibizione che lo ha fatto stare male e che ha provocato una forte reazione. Anna Pettinelli ha deciso di convocarlo e il suo allievo ha cercato di spiegare i motivi per i quali non ha riuscito a dare il massimo. I due però sono stati interrotti dall’entrata di Rudy Zerbi che ha puntato il dito contro la Pettinelli e l’ha accusata di aver portato Gio al crollo, emotivo e non solo. La maestra non ci sta e non ha gradito che Zerbi, si sia intromesso in questo modo in un momento in cui tra l’altro il cantante si stava aprendo, cercando di raccontare le sue emozioni e anche le sue paure.

Mentre Rudy e Anna continuavano a litigare, il povero Gio che stava ancora piangendo, ha dovuto ascoltare quella che onestamente a casa è sembrata essere più una resa dei conti tra i due insegnanti, che qualcosa che potesse aiutare il ragazzo a superare il suo crollo.

Che scontro tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli

La coach non ha gradito in nessun modo l’intromissione di Zerbi e lo ha invitato più volte ad andare fuori dall’aula ma non è servito a molto. Rudy ha insistito nel voler mostrare un video, per dimostrare la sua tesi e ha poi anche chiesto a Gio Montana di cantare una cover che aveva preparato, per dimostrare tra le altre cose, quanto Anna si sbagliasse e che il ragazzo fosse in grado di farlo e anche bene. Anna ha continuato a rispondere a tono a Rudy dandogli del senza cuore e non solo. “Io lo so perchè sei qui, perchè ti ho detto che non hai cuore, ora fai finta di essere interessato, in puntata tu e la Cuccarini continuavate a ridacchiare” ha detto la Pettinelli. Non solo.

La coach di Amici 21 è andata anche oltre: “Tu sai che cosa sei? Sei uno stronz*, un quaquaraquà” . La discussione ovviamente ha infiammato i social e in molto hanno fatto notare che Rudy probabilmente ha sbagliato nei modi, invadendo lo spazio che era di Gio ma che ha fatto bene a sottolineare l’incoerenza di Anna che non sempre, a detta di parte del pubblico, fa quello che dice fino in fondo.