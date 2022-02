Miriana Trevisan non ci sta e sbotta contro Katia: “Hai offeso tutti, attaccato tutti e sei anche razzista”

Che scontri nella puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri, 21 febbraio 2022. Dopo aver passato alcune puntate in serenità trattenendosi, come lei stessa ha dichiarato, Katia Ricciarelli è tornata a sparare a zero sulle persone che non gradisce all’interno della casa. E se prima una delle sue “vittime” illustri era Miriana Trevisan, da giorni il mirino si è spostato anche su Manila Nazzaro che si è allontanata da lei, chiudendo quasi del tutto una amicizia che sembrava esser destinata a durare nel tempo e invece…Tra le due ormai non scorre buon sangue tanto che poi, nel corso delle nomination, Manila ha votato anche Katia.

Ma prima di arrivare nella stanza per le votazioni palesi, le tre donne, Katia, Miriana e Manila, sono state protagoniste di uno scontro infuocato. Per l’ennesima volta Katia ha fatto delle accuse sia a Miriana che a Manila ma questa volta la Trevisan non ha accettato di restar in silenzio e ha risposto per le rime alla soprano.

Qui le accuse di Katia a Miriana e a Manila

Miriana Trevisan risponde a Katia Ricciarelli: “Sei stata anche razzista”

Katia, delusa dall’atteggiamento di Manila, si è detta amareggiata per tutto quello che è successo. Miriana ha quindi risposto: “Ti sbagli Katia, Mani è sempre stata mia amica. Io non ti ho mai chiamato Giuda e vipera, adesso però te lo dico, tu sei una vipera queste non sono parole del mio vocabolario ma visto che tu le usi, le uso anche io! Noi non ti abbiamo mai offesa.”

E ancora: “ Tu racconti una realtà che non esiste. Sono felice di essere Miriana Trevisan e non provare a sminuirmi, fiera della donna che sono e non riuscirai a farmi pensare il contrario. Ho 50 anni e sono forte e fiera, basta di giudicarci. “

E poi: “Se ti ho aiutata in passato non è perché sono falsa, ma perché mi piace dare una mano agli anziani e non voglio niente in cambio, non girare la frittata. Non piangerò per te mai più, vergognati. Hai attaccato e offeso tutti, hai detto parole forte e sei stata pure razzista.”