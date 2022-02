Che scontro infuocato tra Miriana, Manila e Katia Ricciarelli: volano paroloni, offese e recriminazioni

“Stasera mi sono tolta dei sassolini, anzi un macigno, avevo un peso adesso me ne posso andare” queste la parole di Katia Ricciarelli dopo lo scontro che l’ha vista protagonista tra una pubblicità e l’altra di una discussione con Miriana Trevisan e Manila Nazzaro. La Ricciarelli aveva fatto notare in diretta che Manila aveva deciso di cambiare posto ( un po’ tardi la Nazzaro si è resa conto di quanto Katia parlasse male di lei, non ultimo un confessionale in onda nel day time del GF VIP del 21 febbraio in cui la Ricciarelli diceva che Manila non aveva fatto nulla se non mostrato le gambe a Miss Italia). Tra l’altro, prima che la puntata del GF VIP ieri iniziasse, Manila aveva spiegato a Katia perchè si era spostata e non ci sarebbe quindi stato bisogno di ribadirlo in diretta, cosa che invece la cantante ha fatto.

E’ partita quindi poi una discussione che ha coinvolto anche Miriana Trevisan, stanca delle ingerenze della Ricciarelli e le tre donne si sono dette un po’ di tutto.

Se Katia aveva recuperato punti preziosi nello scontro con Alex Belli, li ha persi poi successivamente, offendendo per l’ennesima volta Miriana e Manila.

Katia Ricciarelli on fire contro Miriana e Manila

Non gradendo appunto la nuova collocazione di Manila sul divano, ma non solo, la Ricciarelli ha ricordato i tempi d’oro in cui lei, Manila e Soleil era inseparabile e ha commentato: “Quanto è bugiarda Manila, io le ho dato troppo! Pensa te questa. Adesso facciamo la tua santificazione, tu stavi appiccicata a me dicendo ‘aiutami’ E non va bene quello che fai. Te ne sei andata da me, hai pure cambiato posto sul divano. Tu mi devi rispettare, sono una donna più grande di te! Hai cambiato bandiera stando sempre accanto a Miriana ultimamente. Tu e lei siete sempre lì a sparlare. Che bugiarde e anche false, siete una peggio dell’altra.“ Secondo Katia, le sue “nemiche” passerebbero molto tempo nella giornata a fare gruppetto e a sparlare, cosa che lei non ha mai fatto e non ha gradito le accuse di Manila, secondo cui molti dei pensieri di Kabir derivavano da racconti fatti dalla cantante.

Poi ha spostato il mirino sparando a zero contro Miriana Trevisan: “Votami Miriana, tanto io farò lo stesso con te! Tu la devi smettere con questa faccia da santarellina. Cerca di essere una donna e non una bambina. Tu non hai tue idee e stai con tutti, complimenti. Sei anche andata a ballare senza vestiti sotto la pioggia brava. ” La Ricciarelli non si è trattenuta: “Sì, sono la grande Katia Ricciarelli, puoi dirlo forte e tu invece chi sei? I giovani sono meglio di te e Manila credimi. Io ai più piccoli voglio bene e non a te. fai il bel viso e poi mi nomini, vergognati. Stai zitta! Tu non devi parlare. Io sono fiera di me e si vede come ho lavorato, mentre lei è diventata la santa. Che rottura di scatole che sei. Consolatevi tu e Manila, siete due marie. Queste fanno le santarelline e sono delle false.”

