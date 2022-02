Soleil nomina Davide Silvestri che commenta: “Io le sue figure di merd* non le faccio, non è una amica sincera”

E’ stata una serata infuocata quella che hanno vissuto i concorrenti del Grande Fratello VIP 6 ieri. Tra le altre cose, anche le nomination palesi in vista della puntata di giovedì sera quando un concorrente lascerà la casa. Come sempre i vipponi quindi, si sono ritrovati nella stanza delle nomination per fare i loro nomi e quando è toccato a Soleil, un po’ a sorpresa, la Sorge ha fatto il nome di Davide Silvestri. Chi ha seguito le dirette di questi giorni, non si è stupito più di tanto visto che Davide non è stato vicino a Soleil dopo tutto quello che è successo la famosa notte della festa wild. Non solo, la Sorge ha avuto la sensazione di esser stata tradita dal suo amico che ha fatto gruppetto con altre persone. Una cosa che l’ha portata a fare quindi il suo nome.

Inoltre Soleil, non ha gradito il fatto che Davide abbia continuato a non prendere una posizione. Durante la fase delle nomination ha detto: “Nomino Davide, perché sta facendo un gioco di silenzi. Resta zitto quando dovrebbe esporsi e poi non rispetta la nostra amicizia. Stasera ho visto un confessionale davvero brutto e gioca di pura strategia e l’ho beccato. “

La reazione di Davide Silvestri alla nomination di Soleil

“Adesso ci divertiamo vedrai“ ha detto Davide a Soleil dopo la fine delle votazioni. “Dici che ci divertiremo adesso? Speriamo, mi stavi iniziando ad annoiare. Io sapevo che stavi bollendo tutta questa roba dentro e ho cercato più volte di darti la possibilità di essere chiaro e sincero non l’hai fatto“.

Davide Silvestri durante la notte si è sfogato anche con Giucas Casella: “Sono felicissimo che mi abbia nominato, significa che non è un’amica sincera. Giuro che sono contento, perché vuol dire che il mio istinto funziona ancora benissimo. Io avevo previsto la nomination e quello che ha fatto. Dice che sono stratega e voglio arrivare in finale? Ribalta sugli altri quello che è lei. Io non mi espongo come si espone lei, io le figure di m***a così non le faccio“.

Non ha tutti i torti Soleil quando dice che Davide non si espone. Il Silvestri sembrava essere uno dei possibili vincitori di questa edizione nelle prime settimane di gioco ma poi, quando ha iniziato solo a fare pizze e cornetti, tutto è cambiato. Sarà anche uno stratega ma la strategia di stare troppo in silenzio e non dire mai nulla, non sempre paga. Vedremo giovedì che cosa succederà.