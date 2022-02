Che numeri Mattino 5 News: Federica Panicucci e Francesco Vecchi strepitosi

Studio ridimensionato ma non gli ascolti. Mattino 5 News continua a conquistare il pubblico di Canale 5 e a fare degli ottimi risultati. Sono mesi ormai, che il programma di Canale 5 riesce a battere quasi sempre la concorrenza di Rai 1. UnoMattina resta sempre indietro mentre Storie Italiane con Eleonora Daniele spesso si difende con un ascolto da testa a testa. I numeri di Federica Panicucci e Francesco Vecchi, sono comunque davvero degni di nota. Ieri ad esempio, la puntata in diretta il 22 febbraio 2022, è stata vista da una media di spettatori con il 20% di share. Non male davvero, soprattutto se si considera che nella sfida contro Storie Italiane, si batte la Daniele con oltre 3 punti di share e UnoMattina con 4 punti.

La formula scelta da Francesco Vecchi, da Federica e da tutta la squadra di Mattino 5 News sta pagando. E sono state smentite tra l’altro anche tutte le voci che parlavano di un addio della conduttrice al programma del mattino di Canale 5. Nessuno scossone, almeno per ora. E con questi numeri sarà anche difficile pensare a cambiare rotta.

Che numeri per Mattino 5 News: ecco gli ascolti del 22 febbraio 2022

Su Rai1 Unomattina è ancora l’anello debole, non a caso, dalla prossima stagione, secondo quelle che sono le indiscrezioni, il programma avrà una durata ridimensionata e ci sarà invece maggior spazio per il Tg1. Ieri incassa una media di 710.000 spettatori (14.1%) nella presentazione dalle 7:11 alle 7:55 e 1.033.000 spettatori (17.9%) dalle 8:34 alle 9:49; all’interno il Tg1 delle 8 è visto da 1.310.000 spettatori (22.5%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 931.000 spettatori (17.8%). Cresce per spettatori, ma di pochissimo, la seconda parte di Storie Italiane con una media di 1.066.000 spettatori (17%) ma non bastano per tenere testa a Mattino 5 prima e a Forum dopo.

Su Canale5 Tg5 Prima Pagina dalle 6 alle 7:57 informa 648.000 spettatori con il 18.1% e Tg5 Mattina 1.216.000 spettatori con il 20.7%, mentre Mattino Cinque News ha raccolto 1.201.000 spettatori con il 21.1% nella prima parte dalle 8:41 alle 9:48 e 1.043.000 spettatori con il 19.9% nella seconda parte dalle 9:53 alle 10:40 .