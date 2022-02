Jessica e Barù nel letto di Manuel e Lulù che sbotta e umilia sua sorella: “Non sei normale, sei una sfigat*”

“Quelli sono i miei cuscini, quelle sono le mie lenzuola” ha detto Lulù mentre guardava sua sorella Jessica dormire nello stesso letto con Barù. Il letto che, secondo Lulù Selassiè non può essere toccato, essendo appartenuto alla storia d’amore tra lei e Manuel. Una ennesima sceneggiata tra le due sorelle. E ancora una volta Jessica travolta dall’ondata di umiliazioni che Lulù le ha vomitato addosso. Tutto nella norma: Lulù vive in un mondo in cui crede che lei e Manuel si siano fidanzati il 22 settembre ( il Bortuzzo che il 22 se lo è tatuato non è da meno), praticamente una settimana dopo l’inizio del GF VIP, quando il veneto si puliva la bocca dopo i baci della principessa e si lamentava per quanto fosse appiccicosa. Ma questi, restano affari loro. Quello che non è bello da vedere, sono i capricci, l’ennesima scenata che Lulù ha fatto a sua sorella, umiliandola di fronte a un uomo, non un ragazzino.

Le accuse di Lulù a sua sorella sono diverse: in primis l’aver occupato il letto dove lei dormiva con Manuel, sacrilegio. La seconda: stare a guardare un uomo che dorme, dipendere dalle sue attenzioni e non fare nulla, come magari dargli un bacio.

“Cosa sta facendo, tu non sei normale, questo era il mio letto con Manuel” ha detto Lulù. Le principesse sono sempre molto attente quando si parla di razzismo e altro, ma poi usano parole che non hanno nulla a che fare con l’inclusione. La Selassiè ha detto a sua sorella che avrebbe dovuto cambiare letto, che è una “sfigata che fa la vittima”. Nella discussione ha provato a intromettersi anche Sophie che ha invitato Lulù a darsi una calmata ma non è servito. In tutto ciò il buon Barù provava a dormire e lo stava facendo, prima che le cose degenerassero.

Lulù Selassiè umilia Jessica: “Sei una cretina”

L’apice del trash e dell’imbarazzo, si è toccato quando Lulù ha detto che sarebbe andata in confessionale a chiedere al GF VIP di chiamare sua madre perchè non poteva accettare l’atteggiamento di sua sorella…Bene…Lulù sempre lucidissima poi ha tuonato contro sua sorella: “Prima di venire qui dovevi andare da uno psicologo”. Jessica…

Quando poi Barù si è svegliato e ha chiesto spiegazioni , Jessica ha iniziato a piangere e sua sorella le ha detto che non era una reazione normale…La situazione è peggiorata perchè Lulù vedendo la reazione di Jessica non riusciva a dormire e ha chiesto a Barù di aiutarla. Quando però Lulù ha detto al vippone che Jessica stava piangendo, Barù non ci ha pensato due volte a farle notare che stava piangendo per quello che le ha detto lei, non di certo a causa sua. Alla fine quindi Lulù, si è rifugiata in confessionale alle 4 del mattino.