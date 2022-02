Miriana Trevisan contro Delia e Belli: “Io non avrei mai perdonato Alex”

Miriana Trevisan e Delia Duran hanno avuto ieri un faccia a faccia in camera da letto. La Duran ha provato a spiegare a Miriana che cosa l’ha portata a decidere di andare avanti nella sua storia con Alex. Lo ha perdonato, gli ha dato una seconda possibilità, una cosa che lascia basita Miriana. La Trevisan non ha molti dubbi: dopo tutto quello che Alex le ha fatto pubblicamente mesi fa e dopo tutto quello che ha continuato a fare anche in questi giorni, se lei fosse stata al posto di Delia, mai avrebbe accettato di andare avanti, dimenticare e perdonare. Delia ha provato a spiegare il suo punto di vista, dicendole che comunque la ferita resta ma che ha capito quelle che erano le intenzioni di suo marito/non marito ed è per questo che ha deciso di continuare questa storia.

Miriana, basita dalla decisione di Delia, anche dopo quello che è accaduto nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP 6, prova a spiegarle il suo punto di vista.

Le parole di Miriana Trevisan su Delia Duran e Alex Belli

Miriana ha spiegato che in tutta questa storia, cerca solo di proteggere le donne perchè a suo dire, è Alex ad aver sbagliato. Parlando con Delia quindi rivela: “Oggi sono davvero troppo nervosa e devo parlare. Io non ho capito perché lui è venuto qui dentro la casa del GF per fermati con Barù e con Antonio per la complicità che avevi con loro due. Poi però non ti ha bloccato con Soleil?! Cos’è forse la cosa lo stuzzica? No guarda lascia stare che è meglio. Capisci perché mi viene voglia di proteggere te e Soleil? “.

Non fa troppi giri di parole Miriana e spiega: “Che fa Alex si eccita con questa cosa che stava nascendo? Poi però è geloso di Antonio e di Barù, poi non è geloso di Sole che ha fatto di peggio con te? Perché è comunque una persona, un essere umano che si è avvicinata tanto a te.“

Miriana proprio non si dà pace: “ Amore divento matta. Non è limpido l’amore in questo contesto. Lui doveva fermarvi così come ha fermato con i due ragazzi nonostante con loro non ci fosse stato nulla si palese. Doveva fermare le due donne che ama. Anche perché era ovvio che avreste sofferto di questo siparietto. Perché non vi ha fermato? No anzi, gli è pure piaciuto.”

A Delia il faccia a faccia con Miriana Trevisan non è molto piaciuto tanto che successivamente parlando anche con Manila si è detta delusa dal fatto che la bella Miri non l’abbia compresa. Miriana invece non cambia idea e parlando a sua volta con la Nazzaro ha ribadito tutto quello che pensa di Belli.