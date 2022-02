Soleil racconta un doloroso aneddoto del suo passato: un incidente stradale e il suicidio

Nella casa del Grande Fratello VIP 6 sta nascendo una bella amicizia tra Antonio Medugno e Soleil Sorge. Nelle ultime ore la concorrente ha fatto delle rivelazioni sul suo passato ad Antonio. Gli ha raccontato di un momento molto difficile della sua vita, quando viveva negli Stati Uniti. E’ stata protagonista di un incidente stradale mentre era in macchina con alcuni amici. Per lei non ci sono state conseguenze molto gravi, a parte qualche mese di dolori e tutto quello che ne consegue psicologicamente. “Avevo la cintura per fortuna” ha spiegato Soleil. Le cose sono andate in modo diverso però per gli amici che erano in macchina con lei, in particolare per uno di loro.

Un racconto drammatico di Soleil dal suo passato

Parlando di questo drammatico incidente, Soleil racconta ad Antonio: “Abbiamo praticamente perso coscienza tutti, io mi riprendo un attimo e vedo la macchina che sta fumando, stava per prendere fuoco. Io avevo la spalla che era uscita di fuori, con l’altro braccio e insieme al mio amico sono riuscita ad aprire lo sportello mentre arrivava l’ambulanza. Abbiamo dovuto tirare fuori noi gli altri, l’ambulanza non era ancora arrivata.“

La Sorge ha raccontato di come subito si siano resi conto di avere dei seri problemi: c’erano organi perforati, come i polmoni, c’erano lesioni importanti e ferite che hanno cambiato per sempre la vita di alcuni di loro. “Uno di questi miei amici non aveva possibilità economiche e studiava solo grazie a una borsa di studio perchè era bravo a giocare a Football, si è ferito in modo serio alla gamba e ha perso tutto.”

Antonio ha quindi ascoltato il racconto e ha chiesto come stessero poi le persone coinvolte in questo incidente. Soleil ha terminato il suo racconto svelando il tragico finale della storia: ““Passa un po’ di tempo mi sembra un sei mesi, tra assicurazioni, danni, la penale legale perché stava guidando la macchina dell’altro e a lui avevano già tolto la patente, questo mio amico dopo sei mesi neanche non ha retto i sensi di colpa e si è tolto la vita”.