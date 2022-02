Manila Nazzaro fa nuove pesanti accuse a Nicola Pisu: Patrizia Mirigliani minaccia di agire per vie legali

Poche ore fa nella casa del Grande Fratello VIP 6, Manila Nazzaro è tornata a parlare con Soleil Sorge di quello che è successo mesi fa tra Miriana e Nicola Pisu. Soleil continua a tenere il punto, sin dall’inizio è stata vicino a Nicola e considera da sempre la Trevisan, anche per come si è comportata con lui, una sorta di mantide religiosa. Manila ha provato a spiegare quello che è successo, dicendo a Soleil che lei molte cose non le sa, che non è a conoscenza di alcune situazioni. Le parole di Manila hanno fatto arrabbiare molto sia Patrizia Mirigliani che Nicola Pisu. Entrambi sono intervenuti sui social. La patron di Miss Italia in particolare, ha detto di essere pronta, qualora suo figlio lo volesse, a intervenire per vie legali per mettere fine a questa vicenda.

Ma che cosa ha detto Manila Nazzaro?

L’ex Miss Italia ha detto a Soleil che, nonostante lei fosse amica di Nicola, non ha capito che genere di ragazzo fosse. E ha continuato: “non è assolutamente il ragazzo che si professava qui dentro, certe scene allucinanti abbiamo visto noi, che io già alla prima lo avrei già… lui faceva delle scenate assurde, a Nicola gliele ho dette sempre in faccia. Lui ha detto di essere deluso da me ma secondo te io giustifico… lui ha sgravato tantissime volte, anche con me che non c’entravo niente!“.

Soleil ha cercato di spiegare alcuni atteggiamenti di Nicola ma Manila resta ferma sulla sua posizione e ha aggiunto: “Ma che mi frega che era preso, l’educazione è la prima cosa, Sole, smettiamola con questa storia, uno era preso, uno depresso, uno ex tossicodipendente, mi sono rotta le pal*e, la gente deve essere educata, educata, soprattutto un ragazzo molto più giovane!“.

La reazione di Patrizia Mirigliani alle parole di Manila Nazzaro

Patrizia, su Twitter, ha scritto: “Sto seguendo esterrefatta le esternazioni che Manila Nazzaro sta facendo su mio figlio. Niente è più brutto di sparlare di un ragazzo che non può difendersi perché non è presente. Che ne ha viste tante e che da due donne “madri” viene denigrato continuamente. Cosa insegneranno ai loro figli le Professoresse “so tutto io?”. Sarà una scelta di Nicola se procedere con i suoi legali. Io a breve darò un giudizio da Patron visto che il Concorso Miss Italia è stato citato più volte! In questo momento abbiamo cose più importanti su cui concentrarci come la guerra in Ucraina, ma vi assicuro che a breve uscirà una mia comunicazione.“

Nicola Pisu risponde con un video a Manila e Miriana

Pochi minuti fa anche Nicola Pisu è intervenuto sui social dicendo di essere stanco che Miriana e Manila parlino ancora di lui.

“Le ho sempre rispettate e le ho sempre trattate bene. Stanotte hanno parlato di me, sparlato di me e hanno una cattiveria nel dire che io sono stato un tossicodipendente solo per pura cattiveria. Non lo accetto visto che non mi posso confrontare con loro ” ha detto Nicola. Il Pisu ha fatto notare che Miriana dovrebbe farsi curare, visto che dice di vedere i fantasmi e di essere capace di diagnosticare i tumori.