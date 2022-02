Amici 21 spoiler: altri 4 allievi al serale, manca solo una registrazione

Continua la corsa verso il serale per gli allievi di Amici 21. Stando a quanto detto da Maria de Filippi, i posti per la fase più importante del programma, sarebbero solo 14. La conduttrice ha però fatto capire che laddove, i professori reputassero che anche altri allievi fossero meritevoli di una maglia dorata, allora anche quel numero potrebbe cambiare. In attesa di conoscere quindi tutti i nomi degli allievi di Amici 21 che andranno al serale, possiamo dirvi con le nostre anticipazioni, chi ha già preso la nuova maglia. Siete curiosi di scoprire chi ha staccato il biglietto per il serale di Amici 21? E allora continuate pure la lettura, vi riveleremo gli allievi passati al serale in attesa della puntata di oggi che ci aspetta come sempre, alle 14 su Canale 5.

Amici 21 spoiler e news: altri 4 allievi conquistano la maglia del serale

La prossima settimana sarà registrata l’ultima puntata del pomeridiano della domenica, per cui sarà la puntata decisiva per scoprire chi andrà al serale. Nel frattempo altri 4 allievi hanno conquistato il passaggio al serale. Raimondo Todaro ha deciso di dare la maglia a Serena. Una decisione che sembra mettere d’accordo anche gli altri insegnanti. Sia per la maestra Celentano che per Veronica infatti, Serena è la sola allieva di Raimondo che merita di passare al serale. Entrambe le insegnanti pensano che sia meritevole per il percorso fatto nella scuola e anche per il grande impegno che comunque ha sempre messo da settembre a oggi. Veronica e Alessandra, vorrebbero invece che Raimondo prendesse una posizione su Christian, che non reputano all’altezza del serale. Todaro per il momento ha chiesto un’altra settimana per pensarci.

Albe passa a gran sorpresa al serale. La Pettinelli a quanto pare si è resa conto che con Gio Montana ha fatto un grande buco nell’acqua e che se anche dovesse proseguire, non avrebbe vita facile al serale, e allora ha puntato sul suo “vecchio pupillo”. Non si spiega altrimenti questa scelta, dopo il ripensamento che aveva avuto qualche settimana fa.

Aisha e John Erik sono gli altri due allievi che hanno conquistato la maglia del serale. Il ballerino mette d’accordo tutti, e anche Aisha, dopo il provvedimento preso, alla fine, si è conquistata comunque la possibilità di dimostrare tutto il suo valore nella fase finale del programma. Appuntamento quindi alle 14 per la nuova puntata di Amici 21.