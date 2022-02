Nuove perle di Alessandro su Sophie: “Non ti sai comportare, non voglio stare con te”

Nella casa del Grande Fratello VIP 6 la mattinata è iniziata bene, ma la serata per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, si era conclusa nel peggiore dei modi. I due, manco a dirlo, hanno litigato ancora una volta. I motivi sono parecchio banali e partono da una convinzione di Basciano: Sophie non si saprebbe comportare. Che cosa ha fatto questa volta la Codegoni? Ovviamente nulla. Semplicemente si è messa a chiacchierare e a scherzare con Soleil e con Delia e Antonio. Una situazione nella quale Basciano non era coinvolto. Sentendosi escluso e poco interessato al contesto, è andato a lavare i piatti mentre la sua fidanzata ha continuato a fare il suo. Un atteggiamento che Alessandro proprio non ha gradito e in camera da letto, parlando con Sophie, le ha fatto notare tutte le cose che non tollera, spiegandole ad esempio, che Lulù, che è fidanzata, non si va a mettere in mezzo a certe situazioni e sa come comportarsi, essendo “una ragazza intelligente” a differenza sua. Perchè Basciano, che poi stamattina ha detto di comportarsi in quel modo solo perchè ama Sophie ( pensate che cosa farebbe se non la amasse) non umilia mai la sua fidanzata, non la critica in modo pesante, mai, non la offende mai. Certo. La cosa pazzesca in tutta questa storia è che per l’ennesima volta, la Codegoni ha passato ore a scusarsi per qualsiasi cosa, pur non avendo fatto praticamente nulla.

Nella discussione si è intromessa anche Miriana che ha provato a mediare ma non c’è stato nulla da fare perchè il Basciano è rimasto, almeno nel corso della nottata, suoi suoi pensieri e sulle sue convinzioni.

Nuova lite tra Sophie e Alessandro

Tra le varie cose che il Basciano ha detto a Sophie: “Inizia a comportarti bene perché a me queste cose qui non piacciono. Non dovevi stare lì ad incentivare. Il succo della questione è che tu non mi ha dato attenzioni.“

E ancora: “Di stare con una persona che da due giorni non si comporta bene non mi interessa, preferisco starmene da solo. Quando tornerai ad essere la persona dolce che ho conosciuto allora potremo riparlarne. C’è qualcosa che non sta andando bene.“

Nella discussione poi si è intromessa anche Soleil, provando a spiegare ad Alessandro che cosa è successo e schierandosi dalla parte di Sophie. Ma per il Basciano, queste parole non hanno cambiato la situazione. “Non ci stai a queste cose, non sei coerente, sono venute le persone a dirmi le cose” ha detto Basciano.