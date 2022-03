Davide on fire contro Lulù vuole farla fuori: nomination non gradita

Anche questa settimana Davide non ha preso benissimo alcune nomination che sono arrivate dai suoi compagni di viaggio. E visto che si rischia di uscire dalla casa del Grande Fratello VIP 6, la tensione si taglia chiaramente con il coltello. Dopo la diretta, Davide Silvestri, ha cercato di spiegare ai suoi compagni il motivo per il quale non ha gradito in particolare la nomination di Lulù. La principessa dal canto suo si è anche spiegata con chi ha voluto ascoltare le sue parole.

Lulù ne ha parlato sia con Sophie che con Jessica, forse entrambe si aspettavano che la principessa facesse il nome di Antonio, seguendo il famoso ragionamento dell’ultimo arrivato e anche tenendo in considerazione la sua vicinanza con Nathaly Caldonazzo. Ma Lulù ha spiegato le sue ragioni: “Capito Jessica? Quello che ho detto io è normale. Non potevo votare nessuno di voi perché anche per dirti Sole, è la persona con cui noi, anche quando ci siamo conosciute pochi giorni prima di entrare qua, subito mi è piaciuta. Poi abbiamo avuto i nostri fraintendimenti qua dentro, però grazie al cielo, da ormai un mese e mezzo ci vado d’accordo e non potevo nominare nessun altro, capito Je? Il mio ragionamento è normale…“.

La reazione di Davide dopo la nomination

Per tutta la notte, Davide ha ripensato la voto di Lulù e ha dimostrato di non averlo proprio digerito. Per questo molti spettatori sui social, hanno sottolineato l’esagerazione di questo risentimento, visto che si tratta pur sempre di una nomination. Davide però ha usato parole molto forti: “La massacro, la sbatto fuori”, tutte espressioni che i fan del reality proprio non hanno gradito. I telespettatori hanno trovato parecchio esagerata la reazione di Davide, anche perchè manca così poco, che chiaramente ormai, tutti si voteranno tra di loro. Come farebbe poi a sbatterla fuori, è un grande mistero, essendo tra l’altro Lulù anche una delle finaliste certe!