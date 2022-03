Lulù attacca Jessica dopo la linea della vita e fa una pesante insinuazione

Ieri sera il pubblico del Grande Fratello VIP 6 si è commosso nell’ascoltare il cuore di Lulù e quello di Jessica. Il battito che rimbombava nel microfono dopo la linea della vita che ha visto protagonista la principessa Selassiè che ha raccontato di una infanzia in cui spesso non si è sentita compresa, in cui non sempre ha avuto modo di accettarsi e di stare con le sue sorelle senza paranoie. Sembravano parole d’amore quelle di Jessica, così le hanno percepite anche i concorrenti del GF VIP 6 ma a quanto pare Lulù oggi, dopo averci pensato tutta la notte, ha analizzato in modo diverso i fatti e non ha gradito alcune delle cose dette da sua sorella. Ha usato parole molto dure nei confronti di Jessica lasciando intendere che non ha raccontato cose vere e che probabilmente lo ha fatto anche con un scopo preciso. Vuole dire che Jessica pur di vincere, direbbe cose che non corrispondono al vero? Ammettere magari di non aver compreso le fragilità di sua sorella sarebbe stato troppo difficile? La Selassiè tra l’altro è anche convinta che sua madre, dopo aver ascoltato le parole di Jessica, ci sarà rimasta molto male. Anche in questo caso, per l’ennesima volta, vuole essere protagonista togliendo aria, respiro e linfa a sua sorella che non ha assolutamente detto nulla di grave contro la famiglia.

Lulù Selassiè contro Jessica dopo la linea della vita

Le parole di Lulù nella casa: “Colpa mia, colpa di Clarissa, perché non dice che è colpa sua? Pensa, io perfino quando mi è successa quella cosa a 15 anni, con quel pazzo che mi ha ricattato, per tanto tempo ho pensato che fosse colpa mia. Quindi pensa, su una cosa così grave la colpa non l’ho data ad altre persone, l’ho data a me stessa. E lei invece da la colpa così alla gente. Non si fa, mi dispiace. “

E ancora: “Mia mamma sarà rimasta delusa. Siamo sempre state accanto a lei, abbiamo sempre dato i consigli. Io conoscendola so il mondo in cui si esprime e ho capito benissimo quello che lei voleva intendere. E lo fa per un motivo, non è stupida. Vuole arrivare in un punto, mica è scema! Questo mi dispiace.” Con questa ultima frase in particolare, Lulù vuole insinuare che sua sorella punta alla vittoria e non è sincera fino in fondo?

Le altre concorrenti hanno cercato di far ragionare Lulù che però non ha cambiato idea: “Sono delusa da quello che ha detto. Io e Clarissa l’abbiamo sempre giudicata? Non è mai successo quindi sta dicendo una cosa non vera.“