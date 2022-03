Vostro onore anticipazioni: che cosa è successo davvero il giorno dell’incidente?

Come riuscirà Matteo a tirarsi fuori dai guai dopo quello che è successo? E siamo davvero sicuri che il giorno dell’incidente, sia realmente accaduto quello che il figlio del giudice ha visto? E’ possibile che il ragazzo investito fosse già messo male prima ancora di essere travolto dalla macchina? Lo scopriamo con le anticipazioni per la seconda puntata di Vostro Onore che ci aspetta lunedì prossimo su Rai 1. Che cosa accadrà nella puntata del 7 marzo 2022? Matteo, non riesce proprio a stare lontano da Camilla, nonostante suo padre lo abbia messo in guardia. Il problema non è Camilla che sarà anche una bravissima ragazza ma suo padre, il dirigente della polizia che si sta occupando del caso e che non è proprio uno sprovveduto. Nel frattempo si aspettano ancora le analisi sull’inalatore per l’asma che è stato ritrovato, se ci fosse un riscontro, tutto potrebbe cambiare. Non è finita: Nino a quanto pare vuole raccontare la verità e per il giudice e suo figlio, le cose si mettono male! Vediamo adesso le anticipazioni per la trama della seconda puntata di Vostro onore che ci aspetta lunedì su Rai 1.

Vostro onore anticipazioni: la trama del 7 marzo 2022, seconda puntata

Le anticipazioni dell’episodio 1×03: Ludovica riferisce a Vittorio la nuova posizione di Nino. Il giovane infatti racconta che al momento dell’incidente si trovava dall’altra parte della città. Vittorio e Salvatore si muovono nell’illegalità per far sparire un’altra macchina che smaschererebbe la loro messa in scena. Danti decide di smuovere un po’ le acque utilizzando degli informatori tra i Silva, mentre Miguel scopre un giro di droga segreto, gestito dal fratello Diego e da uno dei suoi, Carlos, che finisce in carcere.

Le anticipazioni dell’episodio 1×04: In carcere Carlos pianifica di colpire Nino. Inizia una guerra tra il clan Grava e la gang dei Silva. Vittorio si mette all’opera per far inserire Nino in un programma di protezione, il giudice si spinge sempre più in un abisso di illegalità. Senza saperlo, Vittorio danneggia i traffici illeciti di Filippo Grava che, furioso, pianifica la sua vendetta. Nel frattempo Matteo e Camilla sono sempre più vicini e tra i due inizia una dolce storia d’amore…Vittorio chiede a suo figlio di lasciare la ragazza ma si rende conto che Matteo si sta realmente innamorando di Camilla…Quello che inizia a sembrare evidente è che Matteo potrebbe si aver causato la caduta in moto di Silva ma se già le sue condizioni fossero state gravi ancora prima di quel fatto?