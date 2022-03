Kabir Bedi non demorde: “Si Manila è una disperata, pronta a tutto pur di vincere”

E’ uscito dalla casa del Grande Fratello VIP 6 da giorni ma Kabir Bedi sembra essere in qualche modo ancora “ossessionato” da Manila Nazzaro o forse chissà, lo sono le persone che continuano a fargli questo genere di domande. Il vippone, pensando a una possibile finale con volti di concorrenti che amerebbe veder trionfare, ha fatto i nomi di Davide Silvestri e quello di Barù. Chi invece non vorrebbe proprio vedere nella finalissima del realiry di Canale 5 è certamente l’ex miss Italia. I rapporti sono inesistenti, i due non sono più neppure nella stessa casa ma a quanto pare Kabir, ha ancora qualcosa da dire sulla Nazzaro…

Intervistato dai giornalisti della rivista Chi, l’attore indiano spiega: “Con Manila non ho avuto un buon rapporto, perché pensavo che lei fosse amica, ma ha dimostrato di non esserlo. Sì, io penso che lei fosse disperata e pronta a tutto pur di vincere. Ma questa è solo una mia impressione dopo avere visto il suo comportamento.”

Non ha quindi cambiato idea Kabir, neppure dopo aver avuto modo di interfacciarsi con Manila e ascoltare la sua campana, anzi…

La posizione del Kabir dopo l’uscita dal Grande Fratello VIP 6: le ultime news

“Se sono uscito per colpa della nostra lite? È possibile, perché lei ha detto tante cose alle mie spalle che ho sentito dopo essere uscito, ma non so quale sia stato l’impatto di quella discussione che ho avuto con lei” ha detto Kabir.

Non manca ovviamente la perla di saggezza se così possiamo definirla, che in realtà sembra essere un nuovo affondo: “ Da questa esperienza, comunque, ho imparato una cosa. Come dice un vecchio proverbio inglese: “Mai lottare contro un maiale, entrambi si sporcheranno, ma il maiale si divertirà”. E voglio chiudere senza un bacio.“

Kabir quindi adesso aspetta solo di vedere chi vincerà questa edizione del GF VIP 6 e ovviamente, oltre a Barù e a Davide, fa anche il nome di Giucas, suo grande amico e compagno di giochi.