Una gomitata di Soleil manda ko Lulà che scatena il “drama”: “Sangue, labbro grosso, non posso essere in puntata”

Un momento di divertimento si è trasformato in un vero e proprio “drama”. Non perchè sia successo qualcosa di grave ma perchè la protagonista di questo incidente è stata Lulù Selassiè che ha ovviamente ingigantito tutto quello che le è accaduto. Tutto è iniziato da un innocuo balletto in piscina. Soleil e le altre ragazze stavano ballando. In pochi secondi è scoppiato il caos: per sbaglio, ovviamente, la Sorge ha dato una gomitata alla principessa. La Sorge non si era accorta di averla così vicino. Lulù si è fatta male e questo è certo ma non era molto preoccupata per la cosa di per se, ma per il fatto che il labbro non sarebbe tornato quello di un tempo, almeno non fino a giovedì per la diretta. La sua preoccupazione era più forte del dolore: “Non potrò essere giovedì in puntata”.

La gomitata di Soleil a Lulù: un incidente che manda ko la principessa

Pochi secondi ed è caos nella casa del Grande Fratello VIP 6 ( per fortuna nessuno ha chiesto di chiamare un’ambulanza). Lulù preoccupatissima: “Mi sono fatta male ragazza molto, sì mi ha colpita. Aiutami Jessy. Io giovedì non posso essere in puntata. Non hai capito, non posso esserci, no giovedì non vengo, giovedì non potrò venire. Non posso stare in puntata, no non posso! “.

E ancora: “Aiuto, non posso venire giovedì, non posso Jessy, ho il labbro gigante. Jessica no guarda non so cosa fare qui. Mi sta uscendo anche il sangue dalla bocca e dal dente. Prendi il ghiaccio sì portamelo“.

Il video dell’incidente

LULÙ PRENDE UNA GOMITATA DA SOLEIL MENTRE BALLANO(Mi auguro che sia scontato che non l’abbia fatto apposta)#gfvip #solearmy pic.twitter.com/vYlpnLsUMP March 1, 2022

E’ stata Jessica poi a spiegare alle altre concorrenti quello che era successo: “Sì in effetti ha preso un colpo alla bocca, adesso è in bagno che cerca di lavarsi bene. Ha un labbro gigante, davvero grosso. Le è uscito tutto il sangue dalle labbra, adesso ho chiesto al GF del ghiaccio per fermare tutto. Ora me lo portano e torno da lei per aiutarla.” Nel frattempo sui social spopolano i meme con Soleil Sorge in carcere con tanto di tuta arancione alla Orange is the New Black.