LDA e Luigi finalmente al serale di Amici 21: Rudy concede le maglie dorate

Da settimane Luigi ed LDA si presentano davanti a Rudy Zerbi con la possibilità di passare al serale di Amici 21, grazie alla posizione in classifica. Per i due cantanti però non c’era stato modo di conquistare la maglia. Rudy è stato molto chiaro con entrambi: avrebbe atteso l’ultima puntata prima di prendere una decisione a meno che non ci fosse stata una esibizione clamorosa ( che però non è arrivata). Oggi invece è stata registrata l’ultima puntata dallo speciale di domenica di Amici ed è arrivato il momento di conoscere i nomi di tutti i ragazzi e le ragazze che passeranno alla fase finale del talent di Maria de Filippi. Tra questi ci sono anche LDA e Luigi che finalmente, in questa puntata di Amici 21, hanno conquistato la maglia dorata.

Ultima puntata di Amici 21 prima del serale: si assegnano le ultime magliette

Come mai oggi Rudy ha deciso di dare le sue maglie? A dirla tutta, era abbastanza scontato il fatto che LDA e Luigi meritassero la maglia dorata del serale, e che fosse una questione di tempo, era parecchio chiara. I due cantanti però hanno dovuto sudare fino in fondo per ottenere la maglia. Oggi infatti, come rivelano gli spoiler e le anticipazioni di questa ultima puntata di Amici 21, Luigi dopo la classifica stilata da Malgioglio, il primo giudice delle esibizioni, ha dovuto fare ben altro. Zerbi infatti ha chiesto al suo allievo di cantare 4 brani e alla fine, ha deciso di dargli la maglia. Stessa sorte per LDA che ha dovuto aspettare un secondo momento per scoprire se ci fosse o meno la maglia dorata anche per lui! Ed effettivamente alla fine, il coach di canto ha scelto di dare un posto al serale di Amici 21 anche al figlio di Gigi d’Alessio.

Cosa ne sarà invece di Gio Montana e di Calma, che fanno parte della squadra di Zerbi? Lo scopriremo a breve, con le nuove anticipazioni di questa puntata. La registrazione infatti, al momento, non è ancora terminata.