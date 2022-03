E’ di nuovo scontro tra Soleil e Miriana, la Sorge sbotta: “Sei una vipera volgare

Avevano provato a fare pace ma a quanto pare la tregua tra le due è durata davvero molto poco. Tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan c’è stato un accesissimo scontro nel corso della puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda il 3 marzo 2022. Anche questa settimana, nonostante il chiarimento che c’è stato, Miriana ha deciso di votare Soleil e la Sorge, visto che avevano cercato un riavvicinamento in settimana, proprio non l’ha presa bene. “Sei una vipera!” ha detto Soleil all’ex volto di Non è la Rai e la Trevisan è rimasta parecchio perplessa per questa reazione considerato che è dal primo giorno che vota Soleil e che ha continuato a farlo sempre.

Il duro sfogo di Soleil contro Miriana al GF VIP 6

Soleil, ha regalato un momento di grande trash nel corso della pubblicità quando ha puntato il dito contro la Trevisan e le ha vomitato addosso quello che è il suo pensiero: “Te la sei presa con me da quando sono qui dentro. Sei volgare, alla tua età! Io quando arriverò alla tua età mi auguro di essere più matura. Ti rendi conto di come ti accanisci verso una ragazza che potrebbe essere tua figlia? Ma stai zitta una volta per tutte, sei insopportabile. Frustrata del C! Mamma mia, che vipera”.

Miriana si aspettava una reazione di questo genere ma non rimpiange di averla votata. In sede nomination facendo il nome della Sorge aveva spiegato: “Nomino lei perché non credo a questa Soleil di adesso, buona e tranquilla, in questi sei mesi mi ha fatto molto male screditandomi e parlando male di me difendendo Katia quando era indifendibile“. Certo Miriana ha anche detto che non ha mai parlato male di Soleil e questo non è propriamente vero ecco…Diciamo che non si sono molto sopportate e se ne sono dette di ogni…

La Sorge poi ha commentato: “Ho solo risposto al tuo veleno, hai sparlato di me e ti aspettavi che io ti difendessi?“.