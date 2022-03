Jessica confessa di voler vincere solo per i soldi il GF VIP 6, Manila non ci sta: “Basta con questi discorsi, tutti abbiamo bisogno”

Nella casa del Grande Fratello VIP 6 al termine della diretta, i concorrenti hanno iniziato a parlare di quello che potrebbe succedere nelle prossime puntate. Mancano solo dieci giorni alla finalissima e si fa sentire l’ansia per la vittoria finale. Manila, molto amareggiata, nella notte, ha raccontato a Delia e a Davide di una conversazione avuta con Jessica. Conversazione durante la quale la principessa Selassiè avrebbe detto a Manila che le piacerebbe arrivare con Lulù in finale per avere più possibilità di vincere il premio visto che la sua famiglia ha bisogno di soldi. La Selassiè, aveva quindi chiesto a Manila e a Miriana se la vedevano come finalista, insieme a sua sorella. Poi aveva anche ribadito che non era interessata al titolo ma solo alla questione economica. La Nazzaro, ha subito stoppato Jessica dicendo di non fare questo genere di discorsi e poi, si è sfogata con Davide e Delia parlando del suo disappunto. Tutti i concorrenti che hanno partecipato al reality hanno bisogno di quei soldi altrimenti non sarebbero rimasti lontani da casa per sei mesi e su questo Manila è chiara.

Lo sfogo di Manila: “Tutti abbiamo bisogno dei soldi”

Manila, riflettendo anche su quelli che è successo tra Jessica e Lulù durante la diretta, ha spiegato a Davide e Delia la situazione. La Nazzaro ha raccontato: “Ho visto un accanimento brutto per questa finale, una roba che mi ha investito e mi ha fatto sentire male, una cosa brutta.“

E poi: ” Io non arriverò nemmeno alla semifinale sono certa, anche qui dentro dicono che sono tra i più deboli. Però non voglio sentire discorsi come ‘devo andare in finale perché ho bisogno dei soldi’. Questa roba è davvero scorretta.“

Manila ha voluto far capire ai suoi interlocutori una cosa che è parecchio chiara al pubblico a casa: tutti lo fanno per soldi, e tutti ne hanno bisogno altrimenti non sarebbero lì. La Nazzaro ha continuato: “Ho bloccato subito Jessica e le ho detto ‘non mi fare questi discorsi perché mi fanno inca***re’. Perché Jessy è andata da Miriana chiederle se la vedeva in finale. Già questa roba qui per me è strana. Ti rendi conto?“.

E ha proseguito poi il racconto: ” Ha detto ‘se andiamo in due abbiamo più possibilità di vincere per il montepremi, perché abbiamo bisogno di quei soldi’. Dai ma abbiamo tutti bisogno dei soldi. Secondo voi se io non avessi bisogno stavo sei mesi lontano dai miei figli? Eppure la gente non lo capisce. Infatti a Jessica ho detto ‘non dire sta roba dei soldi perché vale per te come per tutti. Sono distante dal mio cuore da tanto tempo e se è così è perché anche io avrei bisogno, eppure non lo ripeto a tutti.”