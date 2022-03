Lulù vuole abbandonare il GF VIP 6 dopo la diretta: “Rovinano la mia immagine, questa non sono io”

La puntata del Grande Fratello VIP 6 ha visto ieri, 3 marzo 2022, Lulù Selassiè protagonista, e non necessariamente in positivo. Il percorso nella casa della principessa ha dimostrato che, nonostante i suoi 23 anni, sia parecchio immatura per l’età che ha e molto molto insicura. La fragilità però, non può giustificare l’arroganza e anche la maleducazione nel non lasciare mai parlare le persone che la pensano diversamente da lei. Lulù lo fa con tutti: a partire dal conduttore, per il quale non mostra il minimo rispetto, passando per le opinioniste. E se nei confronti di chi sta fuori dallo studio ha un minimo rispetto, per i suoi compagni di viaggio, non lo dimostra in nessun modo. Non citiamo ovviamente Jessica, per la quale sicuramente proverà del bene che dimostrerà in un modo parecchio strano, ma anche tanta, tanta invidia. E non è vero che tra fratelli o sorelle, si debba necessariamente provare affetto, non lo dimentichiamo. Come non è vero che chi segue da casa il GF VIP o chi è in casa non si possa permettere di giudicare il rapporto tra le due sorelle. Lulù mette davanti a tutti sempre il suo IO. E’ egoista e viziata e spesso diventa anche cattiva, soprattutto verso Jessica. Ieri sera, nel corso della diretta, quando tutti cercavano di farle notare quanto erano state pessime le uscite su sua sorella e sul fatto che fosse disposta a tutto pur di arrivare in finale ( anche a dispetto di una possibile vittoria di Lucrezia) lei continuava a ripetere: “Ma io, io la voglio con me, io non ho nessuno con cui parlare, io non la trovo mai quando la cerco, io vado in giro e lei non c’è , io qua io là“. La principessa Selassiè, tanto è abituata a spadroneggiare in famiglia, neppure si rende conto di quante volte mette il suo io davanti a tutto il resto. Jessica invece è così abituata a tutto questo che ormai, neppure ci fa caso e neppure risponde alle terribili offese e alle terribili provocazioni che escono dalla bocca della sorella.

In ogni caso, dopo essersi resa conto che tutti le hanno dato contro in puntata, la Selassiè ha avuto una crisi e ha minacciato di lasciare il gioco.

Lulù nella notte medita di lasciare il GF VIP 6

Parlando con sua sorella ma anche con Barù, la principessa ha spiegato che quello che è successo in puntata non le è piaciuto. Che non le è piaciuta la discussione con Davide, che la vogliono far passare per quella che non è, che la sua immagine si sta rovinando ( mitico Barù che le ha fatto notare che senza questo reality lei non avrebbe nessuna immagine, un concetto troppo complicato per essere compreso da tutti, chiaramente). La principessa non si è minimamente preoccupata di quello che invece stesse provando Jessica, anche qui, troppo complicato pensare da altre persone oltre che a se stessi. Ha poi detto di voler lasciare perchè le manca Manuel e altre cose simili…

Nella notte poi Lulù è stata consolata da Soleil che, vedendola in crisi e da sola, ha provato a starle accanto ( anche se fino a pochi minuti prima si era schierata dalla parte di Davide dandogli ragione su tutta la linea rispetto alla discussione con la principessa). Per il momento comunque, Lulù resta nella casa e il gioco continua.