Manila spiazzata da Miriana Trevisan: “Non mi salva nessuno”. Grande delusione

“Non mi salva nessuno, anche Miriana esitava. Anzi pensano pure che sia la più debole con Davide. Quello che è successo mi ha lasciato un po’ scossa” sono state queste le parole di Manila Nazzaro dopo la diretta del Grande Fratello VIP 6 di ieri. Durante la catena di salvataggio infatti, alla fine Miriana si è ritrovata di fronte Sophie e Manila. Il pubblico a casa, un po’ come è successo alla Nazzaro, ha pensato che non ci sarebbero stati dubbi per la Trevisan, visto il rapporto con Manila. E invece Miriana ha titubato e questo non è piaciuto a nessuno, neppure a Manila che dopo la diretta, si è sfogata, senza nascondere il suo disappunto. Probabilmente Miriana in cuor suo sapeva che avrebbe salvato Miriana ma ha avuto un atteggiamento poco limpido che davvero non ha convinto molti. In ogni caso, poi ha comunque fatto il nome della sua amica.

Non solo, la Nazzaro non ha gradito anche l’atteggiamento di Miriana nei confronto di Soleil, dopo l’avvicinamento che c’era stato in questi giorni. E ha infatti commentato: “Poi anche la nomination che ha fatto a Soleil. Ok, la nomini e va bene, ma non doveva tirare fuori cose di mesi fa già risolte e archiviate. Infatti le ho detto che secondo me ha sbagliato. Anche perché lei e Sole in questo periodo andavano abbastanza d’accordo“.

Manila si sfoga con Miriana: delusione dopo la diretta

La delusione di Manila: “Devo ammettere che Miriana mi ha spiazzata un po’. Quando eravamo nella led per la catena lei si è trovata davanti a me e Sophie ed era indecisa. Ti giuro che è rimasta lì un po’ e non sapeva chi scegliere. Per me è assurdo, perché non doveva nemmeno pensarci. “

E ancora: “Non c’è paragone tra il rapporto che ha con me e quello che ha con Sophie. Io al posto suo non avrei esitato un istante a dire ‘salvo Miri’.Ci sono rimasta male perché comprendo i rapporti, ma come fa a non sapere chi scegliere tra me e Sophie? Perdonami passa molto più tempo con me che con lei, non la capisco mi dispiace. Invece lei non sapeva cosa fare.”

Le stesse critiche Manila le ha ripetute alla diretta interessata pochi minuti dopo: “Miri hai creato una polemica grossa che potevi evitare secondo me. Potevi dire che non credi nel suo buonismo di adesso e stop. Invece hai riportato sul tavolo le cose di lei e Katia contro di te e tutti quei discorsi. nessuno dice che anche lei ti ha attaccato in passato, però non era necessario ribadirlo adesso che non state litigando“.