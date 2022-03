Barù sancisce la triplice alleanza e fa fuori Jessica: “Non la salvo”

La finale del Grande Fratello VIP 6 si avvicina e per i vipponi è arrivato il momento di pensare alle migliori strategie per arrivare più lontano possibile. I concorrenti sanno bene che nelle prossime puntate saranno chiamati a nuove catene di salvataggio e anche per questo motivo, cercano di immaginare quello che potrebbe succedere. Ne hanno parlato tra loro anche Davide, Barù e Giucas nelle ultime ore. E quello che il pubblico non si aspettava, è l’atteggiamento che Barù ha avuto nei confronti della principessa Selassiè. Senza troppi giri di parole, il vippone ha confermato che non salverà Jessica qualora si trovasse di fronte a una catena, ma che per lui ci sono altre persone che meritano di continuare il percorso nella lista delle sue preferenze.

Barù quindi, non solo spegne le speranze di chi immaginava di vederlo al fianco di Jessica in una storia ipotetica anche fuori dalla casa. Ma chiude anche a una possibile amicizia. Non ritenendola una concorrente da salvare, e preferendole a lei altre tre persone prima…

Barù verso la finale fa fuori la “sua” Jessica

Parlando quindi con i suoi amici, Barù ha dichiarato: “Tanto se parte vicino a noi io salvo te (Giucas, ndr), Davide e Soleil. Questa è la mia alleanza, l’ho già detto a tutti, fino alla fine. Basta… non me ne frega un cazz* di nessun altro, neanche di Jessica. No, no. L’alleanza dall’inizio, sì mi sta simpatica Jessica e tutto, ma salvo te, Davide e Sole.“

Le parole di Barù non hanno fatto molto piacere ai telespettatori del Grande Fratello VIP 6. Va bene dire di non volere una storia con Jessica ma addirittura, dopo averci passato così tanto tempo insieme, pensare anche di non salvarla…Una mossa che potrebbe costare molto cara a Barù perchè si sa, il pubblico non dimentica e soprattutto, non perdona!