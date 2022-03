Jessica smaschera Barù: “Finge la storia solo per arrivare in finale”

Jessica Selassiè sembra non avere ormai nessun dubbio. E così a poche ore dalla finalissima del Grande Fratello VIP 6 fa una sorta di bilancio su quello che è successo tra lei e Barù. Se in un primo momento ha provato a capire l’atteggiamento del vippone, oggi che sono passati mesi, trae le sue conclusioni. Parlando con Sophie ammette di aver capito che in realtà Barù non è mai stato interessato a lei e che ha finto in qualche modo di avere questa relazione o quanto meno di poterla avere, solo per dare una sorta di contentino al pubblico e continuare il suo percorso nella casa. Una tattica quella di Barù, a detta di Jessica, che lo avrebbe aiutato a restare in gioco.

Prima di questa riflessione da parte della principessa, era arrivata la rivelazione di Barù a Giucas Casella. Il concorrente del GF VIP parlando con Casella e con Davide aveva ammesso di non provare nessun interesse sentimentale verso la Selassiè e di non pensare neppure di incontrarla una volta terminato il viaggio del reality di Canale 5.

Jessica delusa da Barù: “Storia finta solo per arrivare in finale”

Le parole di Jessica nella casa del Grande Fratello VIP 6: “Non mi sono piaciute alcune cose che ha detto a Davide e Giucas. Io quindi gli ho detto che è un falso e aveva ragione Nathaly a dire che era falso. “

E ancora: “Poi gli ho detto ‘prometti Love Boat e baci ma sono soltanto chiacchiere’. Lui mi ha detto ‘sì ma io lo faccio a posta faccio il profumiere lo sai’.“

Barù avrebbe avuto una vera e propria tattica secondo la principessa: “ Il suo scopo finale? Arrivare in finale! Semplice, crei una storia così da fuori ci credono, però poi non dai mai nulla di concreto e la gente ti tiene perché aspetta di vedere qualcosa. Poi finisce il programma e niente. Con la scusa di non volere clip non fa mai nulla, così è pulito. Se gli importa così tanto di arrivare in finale, tanto da arrivare a fare sta roba? “. La Codegoni non è sembrata convinta fino in fondo di questa tesi: “Tu dici di no Sophie, ma non si può mai sapere. Poi io potrei uscire lunedì, forse per questo ha messo un freno adesso e si sta staccando.”

O magari chissà Barù vedendo gli atteggiamenti di Jessica e Lulù ha pensato di darsela a gambe ancora prima di iniziare una storia, chi lo sa…