Alex Belli regala oggetto fallico ad Adriana Volpe: gag orrida a Grande Fratello VIP 6

Grande Fratello VIP 6 ha pienamente dimostrato quanto in basso può scendere un reality show targato Mediaset. Questa terza edizione gestita da Alfonso Signorini non si è fatta mancare nulla: dalle offese razziste (“scimmie!”), agli irripetibili insulti a sfondo omofobico, passando per gli sfottò xenofobi (“torna al tuo paese a studiare”) ma anche per le ingiurie rivolte a Miriana Trevisan in quanto madre degenere perché ha trovato l’amore in Biagio D’Anelli o attacchi a tema bodyshaming su Nathaly Caldonazzo (“corpo spigoloso come il suo carattere”). Ma nulla al confronto di quanto accaduto nella terz’ultima puntata di Grande Fratello Vip 6 andata in onda questa sera 7 marzo 2022.

A poche ore dalla Giornata Internazionale della Donna, Alex Belli ha fatto il suo terzo ingresso negli studi del programma di Canale Cinque portando a conduttore e opinioniste dei doni che francamente ci saremmo risparmiati di vedere…

Alex Belli regala oggetto fallico ad Adriana Volpe al Grande Fratello VIP 6

Entrando in studio con un accompagnamento musicale trionfalistico, lo squalificato Alex Belli ha portato dei regali al conduttore Alfonso Signorini e alle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli dalla sua esotica vacanza di due settimane. Al padrone di casa ha portato un acchiappasogni che Belli ha ribattezzato “acchiappa share”; chissà se questo acchiappa share funzionerà davvero vista la maretta di ascolti che sta facendo il reality quest’anno. In ogni caso, a seguire Alex ha portato una rosa del deserto a Sonia Bruganelli ed un oggettino dalla forma lunga e stretta ad Adriana Volpe.

“Tipo ho portato una pietra energetica perché… so che tu ne hai bisogno!” ha spiegato Alex Belli allungando questo oggetto dalle dimensioni falliche verso le mani della conduttrice. Il tutto accompagnato dalle risatine di Sonia Bruganelli: “È stato bellissimo! Sì, Adriana ne ha bisogno“. Guarda il video qui sotto.

Tornato in studio… più riflessivo e spirituale che mai… Alex Belli! 🙏 #GFVIP pic.twitter.com/p6dhA0rBir — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 7, 2022

A cercare di togliere dall’imbarazzo Adriana Volpe da quel regalo a forma di obelisco ci ha pensato Alfonso Signorini che, raggiunta la sua opinionista, ha scambiato il suo scacciapensieri con il gadget incriminato: “Ecco, tu Alex mi hai chiesto cosa sogno e quindi… Eh chi lo molla più questo!” ha dichiarato Signorini brandendo per le mani quell’affare da 15 centimetri. “Ma come?” – ha subito sentenziato Belli – “Ma io ti avevo portato pure un egiziano!“. E giù tutto lo studio a ridere.

Concluso questo siparietto piuttosto sessista, Alfonso Signorini ha colto la palla al balzo per dare ulteriore spazio ad Alex Belli chiedendogli della sua storia con Delia Duran e con Soleil Sorge; lui si è detto proposito nei confronti di entrambe. Nel prosieguo della serata, purtroppo per lui, ha ricevuto il ben servito da entrambe.