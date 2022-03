Katia Ricciarelli dice di esser uscita dal GF VIP 6 per sua scelta dimenticando però il televoto

Parecchio bizzarra l’intervista che Katia Ricciarelli ha rilasciato alla rivista Chi parlando della sua recente esperienza nella casa del Grande Fratello VIP 6. Molte volte, la cantante mentre era ancora in gioco, ha manifestato la sua volontà di uscire e di lasciare tutto. Poi però è arrivato il momento del televoto ed è stato il pubblico a decretare l’uscita della Ricciarelli ( che nelle altre rare occasioni in cui era stata votata, aveva preso percentuali bassissime, sul “chi vuoi salvare”). Il 24 febbraio infatti, è stato il pubblico a decidere che Katia avrebbe dovuto lasciare la casa, salvando invece Nathaly Caldonazzo e Davide Silvestri. Quella sera stessa Katia ha fatto il suo show w si è detta felicissima di uscire. Il problema però, è come evidenza anche questa intervista, è che la cantante crede che il gioco sia finito per sua volontà e non per volere del pubblico.

“Mi hanno dato della strega, della bugiarda, e alla fine ho scelto di uscire” ha detto la Ricciarelli che lo ribadiamo, non ha varcato la porta rossa per sua volontà ma perchè il pubblico ha votato. Le parole di Katia tra l’altro, hanno anche provocato una sorta di interpretazione al contrario: come se lei avesse chiesto di uscire, e lo avesse fatto però non abbandonando ( e quindi con una eventuale penale da pagare) ma andando a un televoto con la certezza che tutto sarebbe finito. Immaginiamo però che non sia questo il caso. Se Katia fosse finita in nomination a ottobre, come a novembre, a dicembre, sarebbe uscita con un vero e proprio plebiscito. Il pubblico che ha seguito il Grande Fratello VIP 6 non ha mai gradito quello che la Ricciarelli stava facendo in casa e l’entusiasmo sulla sua partecipazione al reality, era solo quello del conduttore, suo amico.

La Ricciarelli però è convinta che si sia trattato di una sua decisione.

Le parole di Katia Ricciarelli nella sua intervista per la rivista Chi

Penso di meritare rispetto e, se qualcuno non lo fa, vado sopra le righe. Ma, alla mia età, non posso dire ‘Adesso riproviamo’, non ho più tempo. Per questo ho deciso di uscire. Dopo 5 mesi e mezzo non avevo più tempo. E il gioco si stava incattivendo, ho preferito tornare ‘a riveder le stelle’.

Forse Katia voleva dire che se anche non ci fosse stato il televoto, lei sarebbe uscita comunque, stanca di quello che stava accadendo in casa. Ma esprimendosi in questo modo, fa intendere ben altro. “Era tutto troppo pesante, è stata una mia scelta” ha ribadito Katia nella sua intervista concessa alla rivista Chi.