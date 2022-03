Amici 21, il serale: la prima squadra è Pettinelli-Peparini

Non si sono dimostrate veritiere le anticipazioni che erano state diffuse in rete nei giorni scorsi, che rivelavano la composizione delle squadre al serale di Amici 21. Capita del resto quando si parla di rumors e non di notizie ufficiali. Ma nel day time di Amici 21 in onda oggi, 11 marzo 2022, è stata presentata la prima squadra del serale. A guidarla ci sono Veronica Peparini e Anna Pettinelli, entrambe si sono dette felicissime di fare questo viaggio insieme e di portare i loro ragazzi al serale insieme. Una squadra di giovanissimi ed entrambe le coach sono davvero orgogliose dei loro allievi.

La squadra di Veronica e Anna si compone quindi di due cantanti, e tra ballerini. Una sola ragazza, Alice e poi tutti gli altri maschietti. Per il ballo Dario e John Erik e per il canto Albe e Crytical.

Amici 21 le squadre del serale: Anna Pettinelli e Veronica Peparini insieme

Tanti i complimenti fatti da Veronica a Dario che ha ricordato tutto il suo percorso nella scuola di Amici 21 ma ha voluto ribadire una cosa importante: non solo il fatto che sia versatile e sappia fare tutto ma anche la sua età anagrafica. “Forse qualcuno non se lo ricorda ma Dario ha 18 anni” ha detto Veronica, sottolineando tra l’altro quando possa crescere ancora il ballerine. Per John Eric altre bellissime parole: “La prima volta che ti ho visto ho detto wow pensando che eri un ballerino ricercato che facevi qualcosa di molto diverso, sei speciale in quello che fai e attiri in quello che fai.” Il ballerino si è detto felicissimo di questa esperienza: “Io oggi sto bene e adesso voglio far star sentire bene anche gli altri.”

Grandissimi complimenti anche da parte di Anna Pettinelli ai suoi allievi, ad Albe che ha portato a casa un disco d’oro e che a volte dimentica il grande percorso che lo ha portato da settembre a oggi al serale di Amici 21 nonostante le tante difficoltà e i momenti difficili, le cadute non sono mancate. “Io ho una grandissima stime di te e non ce l’ho solo io” ha detto Anna Pettinelli parlando di Crytical e facendogli i complimenti usando anche le parole che alcuni giudici hanno speso per il cantante.

Ultima Alice, l’unica donna nella squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. “Io ci ho creduto tanto, adesso devi iniziare a crederci anche tu, io voglio che tu pensi di essere una ballerina, devi lasciar stare il resto e devi pensarti come una vera ballerina, meno insicurezze e più forza, voglio ricordarti che sei arrivata prima anche in una gara e non ero io a giudicare. Questo ti deve dare sicurezza” ha detto la maestra ad Alice dandole il suo in bocca al lupo per il serale.