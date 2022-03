Lulù on fire contro Barù: “Aveva ragione Nathaly, è una persona cattiva”

Serata davvero da dimenticare per Jessica Selassiè che ha sentito cose poco piacevoli sul suo conto e non ha gradito neppure l’atteggiamento che Barù ha avuto nei suoi confronti. Ragionando dopo la puntata con Delia Duran, si è detta parecchio delusa per come è arrivato anche a casa un messaggio che forse non doveva passare. Jessica ha paura che il pubblico possa pensare che lei si sia illusa, che abbia visto qualcosa che non c’era ma non era la sola a provare determinate cose. Dopo la chiacchierata con Delia, Jessica ha deciso di andare a dormire ed è stata Lulù a stare al suo fianco, facendole notare che forse Nathaly Caldonazzo, quando parlava di Barù, non aveva poi tutti i torti. Lulù tra l’altro, ha invitato sua sorella a prendere in considerazione anche le parole di Alex Belli, che ha detto delle cose molto importanti ( nel suo monologo da attore da Oscar ha anche sottolineato che Barù va in giro a dire che Jessica puzza).

Dopo la diretta del Grande Fratello VIP 6 del 10 marzo quindi, Lulù ha affrontato questo discorso con sua sorella, senza fare troppi giri di parole.

Lulù on fire contro Barù in difesa di Jessica

Lulù proprio non ci sta e non ha intenzione di permettere che sua sorella stia male per uno come Barù: “La mia reazione è giusta perché non permetto che mia sorella piange e sta male per una persona così cattiva, proprio la cattiveria con te. Le cose che ha detto in confessionale e piscina… oh, ma come stai di testa? Riprenditi tesoro, riprenditi. Ricordati quello che ha detto Alex, così capisci.“

E ancora: “Oh, aveva ragione Nathaly, una donna adulta che ha vissuto e capisce gli uomini in un attimo, l’ha capito subito lui com’era. Aveva ragione Valeria Marini a non averlo salutato quando è andata via: ‘Ha detto mi dispiace ma non ti saluto perché mi hai massacrato da quando sei qui, mi rompevi ogni giorno le palle e non ce la faccio più, non ti saluto neanche’.“

Non ci resta che seguire queste ultime ore dei vipponi nella casa del Grande Fratello VIP 6: arriverà un confronto tra Jessica e Baràù oppure entrambi decideranno di godersi questi giorni che li porteranno alla finale, da perfetti sconosciuti? Staremo a vedere!