Jessica in lacrime per le parole di Barù non si gode la semifinale: “Non mi merito quelle cose, non sono pazza o scema”

Serata non molto facile per Jessica Selassiè quella di ieri nella casa del Grande Fratello VIP 6. La principessa infatti, è stata chiamata in causa in diverse occasioni per parlare del suo rapporto con Barù che negli ultimi giorni è stato parecchio turbolento. Il vippone infatti ha messo in discussione Jessica, iniziando a credere che alcuni dei suoi atteggiamenti non fossero veri. Jessica dal canto suo si è posta delle domande sull’uomo a cui tanto si era legata e tra i due, la tensione è stata tanta.

Ieri sera, dopo la diretta, la Selassiè si è aperta con Delia Duran, spiegandole quello che ha provato. Una nottata finita in lacrime per Jessica che non si è goduta neppure il passaggio in semifinale. Per lei tra l’altro, il cammino verso la finalissima non è ancora finito: c’è il televoto con Giucas da superare.

La confessione di Jessica delusa da Barù

“Ci sono rimasta malissimo e sono delusa anche da me che mi sono affezionata. Anche vederlo qui dentro per altri tre giorni non mi va per niente. Sono proprio delusa, non sono arrabbiata ma tanto delusa. Sulle cose che ha detto su di me, la mia famiglia e il fatto delle ‘principesse’ ( Barù aveva detto che se si è nobili non c’è sempre bisogno di ribadirlo e di dire di avere un titolo ma ci si comporta come persone normalissime). E per fortuna che mi vuole bene, pensa se mi voleva male cosa poteva andare a dire agli altri. Non penso di meritarmi quelle cose, soltanto perché ho detto che era un po’ stratega“ha detto la Selassiè.

E ancora: “Sono sembrata una pazza e scema che credeva a qualcosa che non esisteva. Lui ai suoi amici diceva che non provava nulla per me e che mi vedeva soltanto come un’amica.” Un lungo e amaro sfogo per Jessica che probabilmente ha definitivamente chiuso con Barù: “ Sì lui mi aveva preso di testa. Se anche mi vuole bene è stato eccessivo in certe cose che ha detto. Mi sono illusa e ci tenevo davvero. Con me ha chiuso proprio e non capisco come abbia fatto ad andare in finale”.