Guendalina Tavassi arriva sull’Isola, deve spiegare dove sono i suoi figli

Guendalina Tavassi sta per iniziare la sua nuova edizione all’Isola dei famosi 2022, in coppia con il fratello Edoardo, ma a chi ha lasciato i suoi figli? E’ questa la domanda che in modo negativo le hanno rivolto più follower, quelli che sanno solo criticare. In particolare la Tavassi mostra la conversazione con una di loro, con gli attacchi di questa donna che le dice di fare la mamma e di trovarsi un lavoro vero. Sempre le stesse storie ma a Guendalina Tavassi in fondo un po’ piace dovere discutere sui social, le viene bene l’ironia che ci mette, anche perché la ragione è dalla sua parte. Sarà naufraga per lavoro, come tutti i vip che partecipano all’Isola dei famosi. Ovvio che prima di partire ha pensato ai suoi figli ed è ovvio che è partita serena.

Guendalina Tavassi si prepara per la prima puntata dell’Isola dei famosi 2022

Fanghi sulle gambe in piena notte per arrivare in gran forma sulla tanto sognata spiaggia ma chiusa in albergo la Tavassi preferirebbe mangiare un po’ di più e invece sembra che sia già iniziata la dieta del naufrago. Guendalina ha una figlia di 17 anni, Gaia, nata dalla storia d’amore con Remo Nicolini. E’ mamma di Chloe nata nel 2013 e Salvatore nel 2016, avuti dal matrimonio ormai finito con Umberto D’Aponte. “Non ho abbandonato i miei figli” ripete Guendalina Tavassi a chi con cattiveria le dice di non abbandonarli, di stare con loro, di fare la mamma visto che il papà non sta più con lei e visto tutto ciò che è accaduto tra loro.

“Essendo sola io cerco di fare tutto per i miei figli, ma avendo la fortuna di avere dei genitori giovani, con i nonni ora staranno benissimo, hanno anche degli zii giovanissimi, saranno coccolatissimi” per i bambini sarà un po’ come stare in vacanza. Guendalina sta solo cercando di fare il suo lavoro ma viene presa di mira di continuo.

“Ognuno ha il proprio lavoro. Io, ringraziando il Signore, dopo tutto il mio trascorso di vita, sono riuscita a trovarmi il lavoro dei miei sogni che mi ha dato una stabilità e mi permette di sostentare i miei figli e trascorrere anche del tempo con loro. I bambini vanno in una scuola privata, hanno tutto quel che serve alla loro crescita”. Le critiche continueranno?