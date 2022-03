Manila Nazzaro dopo il GF VIP 6: “Ho lottato, sbagliato, creduto ma anche fallito”

In questi giorni Manila Nazzaro non è stata molto presente sui social. Dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello VIP 6 ha preferito godersi la sua famiglia, ritrovare l’armonia con i suoi figli e stare insieme a Lorenzo Amoruso, anche lui a sua volta molto provato per questi sei mesi lontano da Manila, vissuti a combattere contro chi sparlava di lei fuori e dentro la casa. Manila quindi ha preferito non mostrare molto della sua ritrovata quotidianità facendo in parte anche preoccupare i fan che con affetto l’hanno sostenuta in questo percorso nella casa del Grande Fratello VIP 6. Proprio a loro però ha deciso di rivolgersi, provando a spiegare il perchè della sua scelta.

In ogni caso Manila sarà presente quasi certamente nella puntata del GF VIP 6 in onda oggi, la finalissima del 14 marzo con la proclamazione del vincitore.

Manila Nazzaro non è sparita: cosa sta succedendo

Dal suo profilo instagram Manila ha spiegato: “No ragazzi non dovete chiamare Chi l’ha Visto. Torno presto ve lo prometto.. sono stati giorni un po’ pesanti e strani. Ho ancora bisogno di ricaricarmi. Ma il vostro affetto è la miglior cura per me. Grazie dal profondo del mio cuore a tutti. Ed io sto rinascendo grazie a tutto questo affetto.” La Nazzaro ha dovuto affrontare alti e bassi nella casa del Grande Fratello VIP 6 e probabilmente vedere in questi giorni anche tante cose che non le erano chiaro, l’ha destabilizzata maggiormente.

Poi ha concluso: “Sempre con voi. Cercando si non deludere nessuno: ho sbagliato, ho lottato, ho creduto ma anche fallito. Ma mai tradito me stessa… Mi state ripagando di tutta l’amarezza che mi hanno fatto vivere. Vi lovvo davvero tanto tutti. Siete speciali e i miei tesori.” E chissà se questa sera nella puntata del Grande Fratello VIP 6 anche Manila avrà modo di confrontarsi con qualcuno oppure no, staremo a vedere.