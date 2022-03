Alfonso Signorini: “A volte la torta è riuscita, altre si è bruciacchiata”

Alfonso Signorini non riesce a rispondere a tutti i messaggi che gli sono arrivati dopo la finale del GF Vip, lo fa su Instagram ringraziando tutti ma avvisando che adesso staccherà per un po’ dalla tv. Ilary Blasi l’aveva anticipato, con una delle sue battute ieri sera gli ha chiesto di sparire per un po’ perché i telespettatori non ce la fanno più. Sembra che anche Alfonso Signorini abbia bisogno di non vedere più il pubblico per un po’ di tempo, di non immaginarlo dietro le telecamere. Sei mesi di GF Vip sono davvero troppi, si poteva fare a meno di tantissime puntate e chissà se anche lui la pensa così quando ammette che a volte la torta si è bruciacchiata. Non è andato tutto benissimo, si poteva fare di meglio, molto meglio; i meno giovani rimpiangono le prime edizioni del vero Grande Fratello, magari anche quelle Vip.

Alfonso Signorini ha bisogno di riposo dopo il GF Vip

Sei mesi di liti, storie d’amore, provvedimenti per lo più non presi, copioni, recite, gossip inventati e il tentativo di incantare più persone davanti alla tv. E’ stanco lui, sono stanchi tutti, adesso è tempo di naufraghi e dell’Isola dei famosi.

“Eccoci qua. Solo poche parole per ringraziarvi davvero perché siete in tantissimi. Vi voglio ringraziare per le belle parole con cui mi avete riempito. Io non posso rispondere a tutti e lo faccio con questo messaggio. Vi ringrazio perché avete colto il senso. Il senso è quello di raccontare, di raccontare la vita tra alti e bassi esattamente come alti e bassi siamo stati noi”.

Signoroni ammette: “A volte la torta è riuscita e a volte si è bruciacchiata però sempre con l’intento di fare bene, sempre con la buona fede, sempre con la voglia di farvi compagnia e senza nessun’altra pretesa. E quindi grazie, vi porto tutti nel cuore. Adesso io staccherò per un po’ perché ho bisogno di riposo. Vi voglio bene”.